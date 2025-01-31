Від мюзиклів до "Сватів" і веганства: чим живе акторка Анна Кошмал

Нещодавно стало відомо, що 30-річна актриса Анна Кошмал вагітна вдруге. Багато хто її знає завдяки ролі проблемного підлітка Жені Ковальової в серіалі "Свати". Останній сезон цього телешоу вийшов незадовго до початку повномасштабної війни і оголив правду про головних акторів проєкту. Більшість підтримала криваву війну і стали вірними слугами путінської пропаганди, що глибоко ранило і поціновувачів серіалу, і саму Анну Кошмал.

Проте, давайте по порядку. Що відомо про українську актрису? Як вона потрапила в "Свати"? В яких проєктах брала участь? Та що ми знаємо про особисте життя Анни Кошмал? Читайте в матеріалі ТаблоID найцікавіші факти з життя актриси.

Родина вчителів

Майбутня зірка серіалів Анна Кошмал народилася 22 жовтня 1994 року в Києві. Тато актриси – військовий, а мати – вчителька англійської та завуч. Також у Анни є старший брат Сергій.

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У школі, в котрій навчалася Аня, окрім мами працювали її тітка, мамина сестра, і хрещена. А в п'ятому класі мати стала її класним керівником.

"Бути хрещеницею вчителя, донькою класного керівника і завуча - це велика відповідальність. Тобі доводиться завжди бути прикладом для оточуючих, щоб не втратити авторитет мами. Тож щойно випала нагода втекти зі школи після дев'ятого класу, я ні на мить не сумнівалася. Хоча школу закінчила з відзнакою", – згадувала Кошмал.

Бути донькою завуча було іспитом для Ані Фото з Instagram

У дитинстві Анна була творчою людиною і мати в цьому її підтримувала. Актриса займалася різноманітними танцями, співом та закінчила музичну школу.

Танці і бажання співати

Так як Кошмал була творчою дитиною, то пізніше потрапила до продюсерського центру та стала танцівницею на дитячих мюзиклах. Аня з командою виступали в Києві і за кордоном.

З того часу Кошмал закинула усі інші заняття та пропадала на репетиціях.

"Мені подобалося танцювати, але ще я дуже любила співати. Я з дитинства співала для публіки - у літніх таборах, на шкільних концертах і, звісно, в музичній школі. Але в продюсерському центрі мене не сприймали як сольну виконавицю", – розповідала майбутня зірка "Сватів" Анна Кошмал.

Коли Кошмал подорослішала, то почала співати у серіалах і фільмах, в яких брала участь Фото з Instagran

Тому дівчина вирішила рухатися далі та після 9 класу вступила до Київського естрадно-циркового училища на вокальну спеціальність, проте майже одразу зрозуміла, що це не її.

"Уже на першому курсі я зрозуміла, що вступила не туди. Мені хотілося співати перед вдячною публікою, а не перед комісією, яка мене оцінює. Це не приносило задоволення. Але відступати вже було нікуди. Проте завдяки цьому я познайомилася з дуже талановитими людьми і моїми майбутніми найкращими друзями", – ділилася актриса.

"Свати"

В 2011 році проходив кастинг на роль дорослої Жені Ковальової в серіалі "Свати". Кастинг-директори шукали дівчинку 15-16 років серед "театральних" дітей. Вони відібрали 8 дівчат, серед яких була Анна.

"Після кількох раундів залишилося три дівчинки, включно зі мною. Я почувалася дуже дивно – була впевнена, що не пройду, що візьмуть іншу дівчинку з нашої команди, яка на той момент уже мала багато нагород, шанувальників. У неї вже тоді навіть був власний піарменеджер! А в мене в той момент голова була зайнята іншими речами", – пригадувала важливий момент з власної біографії Анна Кошмал.

Проте Аню взяли, незважаючи на те, що вона не мала акторського досвіду.

В "Сватах" героїня Кошмал була складним підлітком і налажала до готичної субкультури Фото з Instagram

Зйомки перших епізодів були іспитом для актриси – вона соромилася і ніяковіла. Але команда підтримувала новеньку, і згодом ситуація покращилася.

Після "Сватів" Кошмал прокинулася знаменитою, її почали впізнавати на вулицях, але це не подобалося молодій актрисі.

"Після прем'єри мене справді стали впізнавати на вулицях, але це мене не тішило, а тільки лякало і бентежило. Я уникала будь-яких незапланованих зустрічей і нерідко брехала стороннім, що вони помилилися і це зовсім не я!" – розповідала Анна.

Вже у 20 років Анна була з хронічною перевтомою від зйомок Фото з Instagram

"Свати" зробили актрису відомою, а список фільмів і серіалів, де знімалася Анна Кошмал, швидко розширювався. Зірку можна побачити у "Сашка", "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", Папік" та багатьох інших телевізійних проєктах.

Крім того, вона ще й актриса дубляжу. Зокрема працювала над двома фільмами 2024 року, Анна Кошмал озвучувала "Дикий робот" та "Крізь моє вікно 3: Віч-на-віч".

Ілюзії розвіяно

Після 2014 року Анна Кошмал продовжила працювати над "Сватами" і не вдавалася у подробиці політичної ситуації.

"Я не була політично свідомою. В моєму колі ми не обговорювали політику, ми були підлітками. На державному рівні дозволялося показувати та знімати в Україні російські серіали, тому не було такого розуміння, чому це небезпечно", – пригадала актриса.

"Свати" були цілим життям для Кошмал, але про це довелося забути після початку повномасштабної Фото з Instagram

Коли почалася велика війна, виявилося, що більшість акторів серіалу підтримують дії Росії.

"Насправді, коли я дізналася, що Федя Добронравов підтримав анексію Криму, я, скажу відверто, навіть не хотіла в це вірити. Я навіть не дивилася відео, де він це сказав, бо подумала, що якщо подивлюся, це розіб'є мені серце", – зізналася акторка.

Коли юна Аня тільки почала зніматися в "Сватах", Добронравов дуже підтримував її та допомагав.

"Добронравов навчив мене багатьох елементарних речей. Адже спочатку я була жахливо затиснута, рухалася незграбно, наче дерев'яна, натикалася на стільці і від цього ще сильніше ніяковіла", – розповідала актриса.

З Добронравовим у Анни були теплі стосунки до 24 лютого Фото з сайту ТСН

Тож, політична позиція колишніх колег ранила Анну, і вона припинила з ними спілкуватися.

"Я не можу бути відповідальною за їхні вчинки. Кожен чинить по совісті. Їм з цим жити, а не мені. Мені з ними говорити більше нема про що", – поставила крапку Кошмал.

Особисте життя

Постійні зйомки окрім безцінного досвіду принесли в особисте життя Анни Кошмал ще одні приємні зміни – на знімальному майданчику вона зустріла свого майбутнього чоловіка.

"Ваня не має жодного стосунку до акторської професії. В юності ми жили по сусідству і були знайомі заочно, через спільних знайомих з естрадно-циркової академії. Через кілька років випадково зустрілися, і в нас практично одразу почався роман. Мені з ним дуже пощастило", – поділилася 30-річна Кошмал.

У 2017 році пара одружилася. Весілля було пишним, про саме таке Анна мріяла з дитинства. На жодних фото в соцмережах немає обличчя коханого актриси.

Пара зіграла пишне казкове весілля Фото з Instagram

Чоловік Анни Кошмал не публічна людина, та й Анна тримає особисте в таємниці.

У 2018 році у подружжя народився первісток – син Михайло, котрого актриса теж довго не показувала. Проте зараз він активно з’являється у соцмережах акторки.

Син Анни Кошмал частенько позує з мамою Фото з Instagram

У 2024 році стало відомо, що Анна Кошмал вагітна вдруге.

Вагітність пасує красуні актрисі Фото @foto_ilona

"Я не люблю показувати особисте життя на публіку, бо це святе. Це те, чим я не готова жертвувати, ділитися заради новин. Мені не подобається, коли обговорюють мене зайвий раз незнайомі мені люди", – зізнавалася Аня.

Анна називає Івана найкращим чоловіком і татом Фото з Instagram

Веганство і йога

Актриса вже багато років веганка та займається йогою. Навіть вагітною вона виконує різноманітні складні асани (вправи з йоги) і "стоїть" на голові.

"Практика під час вагітності. Зразу скажу, практикувати можна і навіть треба. АЛЕ якщо ви раніше не практикували, то лише разом з компетентним вчителем, який/яка мають досвід та кваліфікацію роботи з вагітними", – розповідала актрисам.

А от процес переходу до веганства почався з відмови від м’яса, а пізніше від всіх продуктів тваринного походження. На своїй сторінці в Instagram Анна розповідала, що її вибір стати веганкою обумовлений тим, що тваринний білок, ніби то, завдає шкоду здоров’ю, а скотарство – екології.

Під час першої і другої вагітностей актриса не поступилася своїм принципам.

До речі, чоловік Кошмал теж веган.

Веганство і йога - улюблене комбо зірки Фото з Instagram

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