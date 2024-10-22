"Завжди хотіла бути старшою": Кошмал у товаристві чоловіка і сина зустріла своє 30-ліття. Відео

Акторка Анна Кошмал 22-го жовтня святкує свєї 30-річчя. Вагітна зірка "Сватів" у Instagram із нагоди ювілею підбила підсумки та поділилася атмосферними фото і відео з сином Михайлом та чоловіком.

Останній, як і раніше, воліє не показувати своє обличчя, але татуювання на руках у кадр потрапили.

"Here we are… мені 30. Скільки себе пам'ятаю, я завжди хотіла бути старшою (не навпаки). Через мою миловидну зовнішність та вигляд вічного підлітка, люди часто ставились до мене несерйозно. Я завжди вважала, що саме в 30 починається справжній розквіт будь-якої жінки, бо вже є досвід, але ще є молодість і енергія", - поділилася Аня.

Анна зустріла свої 30 у колі найближчих людей

"Я щаслива людина, бо я знайшла себе, знайшла своїх, знайшла своє і вчуся це берегти та зрощувати. Я перестала перейматися за свою вагу, зовсім, і зосередилась лише на власному здоров'ї. Я зрозуміла, що варта поваги особистість будується на моральних принципах, вмінні їх відстоювати та самодостатності", - написала вона.

Зі слів Кошмал, вона відчула, що не має часу на страхи та на те, щоб триматися в своєму житті за щось. Натомість має вдосталь сили, щоб подолати безперервні труднощі.



"Я усвідомила, що люди втрачають здатність впливати на тебе негативно, якщо ти їх не сприймаєш серйозно. А все, що несеться за твоєю спиною, ніколи не має ніякого об'єктивного відношення до тебе", - зазначила зірка.

"Я не сподіваюсь на краще, я вчусь брати відповідальність і працювати над важливими речима. Я перестала боятися бути чесною чи поганою для когось, власна гідність дорожча. Я побачила, що кожен з нас налякана дитина, тому пробачаю людям їх слабкості, але й тримаюсь в такому випадку подалі", - розповіла вона.

"Я знаю, що найбільше джерело успіху в житті, це любов в середині. Вона примножує світло серед нас та лікує навіть найважчі рани. Це єдина справжня цінність", - підсумувала Кошмал, зізнавшись, що має ще багато чого сказати, але все не поміститься.

Акторка подякувала всім за привітання, а захисникам та захисницям - зе те, що має змогу бути вдома. Вона закликала свою аудиторію з нагоди її дня народження задонатити на будь-який перевірений збір.

Нагадаємо, якось Анна Кошмал ділилася архівним фото, на якому вона і співачка Аліна Паш - першокурсниці Київського естрадно-циркового училища.