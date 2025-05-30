"Потрібен був час, щоб перетравити": Хамайко похизувалася 15-річною донькою Оністрата, яка достроково закінчила школу

Телеведуча Валентина Хамайко привітала свою 15-річну доньку Соломію, яка достроково завершила шкільне навчання.

У своєму Instagram мама показала фото дівчинки і пригадала, що її навчання завжди проходило легко і швидко.

"Я це ще не усвідомлюю але це вже сталося! Соломія закінчила школу, а у її випадку закінчила 10 та 11 клас за цей навчальний рік і зробила це ще на початку травня! Просто вийшла одного дня з кімнати і сказала: "Можете мене привітати! Я це зробила: щойно написала останню свою шкільну контрольну". Мій стан? Мені потрібен був час, щоб перетравити і усвідомити. Донці ще 15 років, але вона вже закінчила школу…" – поділилася Хамайко.

Мама привітала свою вже дорослу доньку

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Дочка Хамайко і банкіра-захисника Андрія Оністрата закінчила школу екстерном

"Потім згадалося, що і садочок вона закінчила у п'ять років. В школу тоді не взяли, не пройшла за віком. Але Соломія своє наздогнала сама, бо якщо вона вже щось собі надумає, то не відступить! Ми змінили чотири школи в пошуку найкращої для доньки, а закінчила навчання вона екстернатом у п'ятому навчальному закладі.

Акцентуючи нашу батьківську увагу на тому, що з мотивацією вчитися у неї все ок, просто не хоче нудитися зайвий рік. Доню, я тобою пишаюсь! В тобі стільки внутрішньої сили і розуму, що подекуди бракує і дорослим. Нехай Всесвіт допомагає тобі реалізувати весь свій потенціал, а поряд будуть твої однодумці!" – поділилася зірка.

За словами мами, донька виділялася здібностями ще з дитинства

Нагадаємо, обранець Хамайко - банкір та військовий Андрій Оністрат. Валентина та Андрій жили у цивільному шлюбі понад 18 років. Пара виховує 4 спільних дітей і лише у липні 2024-го року закохані одружилися.

Найстарший син чоловіка, від попередніх стосунків, 21-річний Остап загинув на фронті. Вони з батьком служили разом.