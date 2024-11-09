Залужний у кежуалі заселфився в ліфті з дружиною в лосинах

Фото з Facebook Валерія Залужного

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Британії Валерій Залужний замилував селфі зі своєю дружиною Оленою.

Кадром він поділився у своєму Facebook.

Олена та Валерій заселфилися у ліфті. Дружина Залужного одягнена у чорні штани та білу пухнасту куртку. А сам ексголовнокомандувач позує у чорних штанях та легкій темно-синій куртці. Обоє мають щасливий вигляд.

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Одного разу Залужний подякував дружині за повітря та серця стук

Нагадаємо, Валерій Залужний почав частіше публікувати фото зі своєю дружиною Оленою.

Як відомо, якось Залужний присвятив коханій милий допис, у якому зазначив, що не уявляє без неї свого життя.