"Одна надія на любов": Крук показалася в обіймах чоловіка на рідкісному фото

Блогерка і колишня телеведуча Валерія Крук не дуже любить афішувати особисте життя в мережі. Утім, давно відомо, що вона має чоловіка і дуже рідко, тішить підписників фото з ним.

14-го лютого, коли світ відзначає День святого Валентина або День закоханих, Валерія показалася в обіймах свого коханого - колишнього футболіста Олександра Яковенка, який молодший за неї на 8,5 років.

Валерія і Олександр разом уже майже 8 років

"Happy Valentines Day!♥️ Міцного та Щирого Кохання усім! Бо в цьому божевільному світі є одна надія на Любов!", - написала Валерія.

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Нагадаємо, у Крук, якій незабаром виповниться 46 років, є доросла дочка Софія, яка живе у Відні.