Крук у виставила дупцю в стрінгах та ранкове лице без мейку. Відео

ТаблоID 23 січня, 16:00

Блогерка і фітнесмодель Валерія Крук часто показує в мережі своє спортивне тіло, але майже ніколи не світить обличчя без макіяжу.

І от сексі білявка, якій через місяць виповниться 46 років, зняла відео, на якому показала ранкове лице без мейкапу.

На відео, яке Валерія виклала в Instagram, вона у самих трусиках прикриває тіло ковдрою, а потім позує в спортлуці, заохочуючи підписників іти в спортзал.

Валерія Крук показала дупцю

Схоже, з макіяжу на Крук лише нарощені вії


"Прокидаємося! Зганяємо жир, бо весна на носі", - заявила Крук.

Валерія Крук без макіяжу

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Нагадаємо, нещодавно Крук ділилася власними знаннями щодо того, як призупинити старіння свого тіла і організму в цілому.

Також Валерія часто показує корисні вправи для різних частин тіла.

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Валерія Крук
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