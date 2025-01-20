"Миттєво тане": Крук показала рецепт корисної кабачкової запіканки. Відео

Колишня телезірка, блогерка Валерія Крук, яка є прихильницею здорового способу життя, поділилася рецептом легкого сніданку.

Валерія пояснила, як приготувати смачну запіканку з кабачків.

Для приготування знадобиться: кабачок або цукіні - 400-500 г, 4 яйця, 1 велика цибуля, вершки - 150 г, сир - на будь-який смак, оливкова олія, вершкове масло, сіль, перець.

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"Натираємо на крупну тертку кабачки, викладаємо їх у сито, солимо й залишаємо, щоб вийшла рідина. Дрібно нарізану цибулю злегка обсмажуємо на суміші вершкового та оливкового масла. Додаємо кабачки до цибулі на пательню, перемішуємо та тушкуємо ще 5 хвилин", - розповіла Валерія.

"Викладаємо вміст сковороди у миску, додаємо яйця, вершки, тертий сир, сіль, перець і ретельно перемішуємо (за бажанням можна додати дрібно нарізану петрушку)", - проінструктуравала блогерка.

"Викладаємо отриману суміш у форму для запікання, змащену вершковим маслом. Ставимо форму у розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин. Потім випікаємо ще 5 хвилин при температурі 150 градусів", - пояснила Крук.

"Запіканка на відео зникла моментально! Вийшла дуже ніжною", - похизувалася блогерка

До речі, раніше співачка Злата Огнєвіч показувала рецепт солодкої корисної запіканки з 5 інгредієнтів.

Нагадаємо, нещодавно Крук розказувала, як призупинити старіння, зокрема, завдяки харчуванню.