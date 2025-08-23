Крук у бікіні випнула пружні сідниці на французькому курорті. Фото

Фото з Instagram Валерії Крук

Блогерка та колишня телеведуча Валерія Крук відпочиває у Франції, тож активно ділиться з підписниками пляжним контентом.

Валерія попозувала у блакитному купальнику коло моря та показала як засмагає на білосніжному пісочку.

"Відпустка", - лаконічно написала вона під світлинами.

Крук похвалилася струнким тілом та шоколадною засмагою коло моря

Свій пляжний лук Валерія доповнила солом'яним капелюхом від Dior

