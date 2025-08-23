Крук у бікіні випнула пружні сідниці на французькому курорті. Фото

Юлія Леськова - 23 серпня, 14:53
Валерія Крук наробила фото на відпочинку у Франції
Фото з Instagram Валерії Крук

Блогерка та колишня телеведуча Валерія Крук відпочиває у Франції, тож активно ділиться з підписниками пляжним контентом. 

Валерія попозувала у блакитному купальнику коло моря та показала як засмагає на білосніжному пісочку. 

"Відпустка", - лаконічно написала вона під світлинами. 


Валерія Крук показала фото у купальнику

Крук похвалилася струнким тілом та шоколадною засмагою коло моря

Валерія Крук попозувала на пляжі

Свій пляжний лук Валерія доповнила солом'яним капелюхом від Dior

Валерія Крук показалася на відпочинку
Фото з Instagram Валерії Крук

Нагадаємо, нещодавно Валерія Крук показала рідкісне фото зі своїм коханим та поміркувала про жіночий хейт. 

Також Крук якось відверто розповідала, для чого робить ін'єкції у живіт. 

Валерія Крук
