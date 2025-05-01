"Правильно харчуватись - замало": 46-річна Крук показала, як і для чого робить ін'єкції у живіт

Блогерка та колишня телеведуча Валерія Крук, якій нещодавно виповнилося 46 років, розповіла, як подовжує молодість тіла.

У своєму Instagram блогерка показала, які ін'єкції робить у живіт.

Як пояснила Крук, для пружності тіла вона використовує нікотинамідаденіндинуклеотид або NAD+ (активна форма вітаміну B3, який бере участь у безлічі процесів усередині клітин, включаючи вироблення енергії, відновлення та загальну оптимізацію життєдіяльності клітин - ред.).

Валерія робить уколи самостійно

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Перед процедурою обов'язково слід проконсультуватися з лікарем

"Трохи субстанції вам в сторіс", - написала блогерка

І хоча Крук пропагує правильне харчування й спорт, запевняє, що з віком цього стає замало

Раніше Крук вже розказувала, що NAD+ бере участь у виробництві АТФ, основного джерела енергії для клітин, уповільнює старіння – підтримує роботу сиртуїнів (білків, що пов’язані з довголіттям і відновленням ДНК) та займається детоксикацією організму – допомагає клітинам боротися з окислювальним стресом.

Нагадаємо, не так давно блогерка Олена Філонова, яка обожнює своє тіло і регулярно хизується в мережі апетитними формами, показала, як робила уколи в живіт.