Зажате тіло і залежність від кави: Крук назвала 5 ознак того, що треба міняти життя
Блогерка та колишня телеведуча Валерія Крук, якій у лютому виповнилося 46 років, порадила, за яких обставин час задуматися про зміну способу життя.
У своєму Instagram Валерія похизувалася пружними сідницями і перелічила ознаки, які свідчать про негаразди з фізичним і ментальним здоров'ям.
Крук насамперед радить звернути увагу на втрату енергії і форми.
"Ти відчуваєш постійну втому та нестачу енергії. Якщо навіть після сну у тебе немає сил, ти почуваєшся виснаженим(ою) і залежиш від кави – це сигнал, що організму бракує руху. Регулярні тренування допомагають запустити енергію та заряджати бадьорістю на весь день!
Твоє тіло втрачає форму, а одяг сидить не так, як раніше. Якщо ти помічаєш, що мʼязи стали в’ялими, а шкіра втратила тонус – це ознака нестачі фізичної активності. Спорт 100% поверне пружність!", - наголосила Крук.Біль у спині і перепади настрою також є тривожними дзвіночками.
Однак, за словами блогерки, найкращі "ліки" від хвороб - почати діяти, а не відкладати ваші плани.
Нагадаємо, раніше Крук розкривала 5 секретів молодшого вигляду.
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