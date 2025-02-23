"Я дійсно їб*шу та вкладаю кошти": 46-річна Крук розповіла п'ять секретів свого молодшого вигляду

Фото з Instagram Валерії Крук

Блогерка та колишня телеведуча Валерія Крук, якій нещодавно виповнилося 46 років, у своєму Instagram розповіла, що ж саме допомагає їй тримати фігуру в тонусі та мати молодший вигляд.

"Я так часто чую твердження про те, що знаю якийсь секрет молодості і тому подібне, що сама почала над цим замислюватися. Проаналізувавши власне життя і звички, я припустила, що саме з моїх дій допомагає "зберегтися". Хтось скаже: "Це все генетика". І так, і ні. Генетика, звісно, непогана. У моєму роду всі жінки досить довго добре виглядали, але... Є ще багато інших факторів", - зазначила вона.

Валерія розповіла, що ж саме вона робить, аби мати такий вигляд у 46 років

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Крук вирішила навести побутовий приклад зі свого життя, що і як впливає на її зовнішній вигляд.

"Грудень 2024 року та майже весь січень я не могла займатися спортом. Спочатку за медичними показаннями, а потім ще й довго та важко хворіла на COVID (як же він набрид!) Півтора місяця дозволяла собі майже щодня солодке, випічку, багато алкоголю та не зовсім свою їжу (картоплю, святкові страви, новорічні салати). Коли я повернулася до Києва та побачила своє тіло у знайомих домашніх дзеркалах, я жахнулася настільки, що вперше мені було соромно роздягатися в спортзалі перед дівчатами", - написала Валерія.

Вона нагадала, що якість тіла та шкіри напряму залежить спочатку від їжі, а потім від спорту, а генетика працює до певного часу.

"Перше. Я дійсно їб*шу. У 46 років м’язи вже не так добре "пам’ятають", на жаль. І позбутися кількох зайвих кілограмів вже не так просто, як хоча б у 30. Щоб добре виглядати, треба не просто легко потренуватися в залі, а їб*шити! І контролювати якість та кількість їжі. Це все про силу волі, а не про генетику", - додала Крук.

Крук має струнку фігуру, заради якої багато займається та дотримується харчування

"Я багато часу та коштів вкладаю в косметологію, б’юті-ритуали та всілякі anti-age процедури. Багато коштів йдуть на якісні БАДи, вітаміни, пептиди тощо. Якось навіть підрахую все у цифрах і зніму reel на цю тему. У моєму випадку витрати значно більші, ніж у більшості жінок, через опіки, отримані багато років тому. Моя шкіра має особливості, і підтримувати її красу (а точніше – маскувати дефекти) з роками стає дедалі складніше", - додала колишня телеведуча.

За словами Валерії, дуже важливим також є й те, що вона "легка жінка".

"І цю легкість я плекаю та бережу в собі, як найніжнішу, найвразливішу дитину. Легка на підйом, на рішення, на зміни, на компанію, на свято, на шампанське. Легка жінка я. Я веду здоровий спосіб життя, правильно харчуюся, але гарне вино та шампанське є в моєму житті. Як і легкий, святковий настрій. А позитивний внутрішній стан завжди відображається на зовнішності - це факт!" - наголосила блогерка.

До речі, п'ятий "секрет" - вона все життя навчається та розвивається.

"Ставлю цілі - і це не дає мені зупинятися. Рух - це життя. Банально, але правда. Минулий рік був надто "ледачий", за моїми мірками, і я відчула відкат. Виправляюся", - зауважила Валерія.

Генетика, каже блогерка, працює лише до певного часу, а далі все залежить від неї самої

Крук також зазначила, що вірить в дива.

"Це часто повертає відчуття дитинства, а значить у певному сенсі повертає час назад. А ще моє велике бажання завжди бути у формі та ресурсному стані дає мені сили робити все можливе, щоб виглядати трохи молодше за паспортний вік. Судячи з ваших слів і привітань - це вдається", - підсумувала вона.

Минулого року Валерія Крук спеціально для ТаблоID розповідала про свій догляд за обличчям та застерегла інших жінок від помилок, яких допускалася сама.

Також блогерка показувала, який вигляд мала її фігура 11 років тому, та як їй вдалося змінити її.

До речі, минулого року Крук вже говорила, що на одній генетиці "далеко не заїдеш".