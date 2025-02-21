"Життя триває яскраво і красиво": Крук у напівпрозорому бордо ефектно попрощалася зі своїми 45
Блогерка і колишня телеведуча Валерія Крук 21-го лютого святкує свій день народження.
З нагоди 46-річна Валерія, як і кожного року, не пошкодувала зусиль і часу на святковий контент.
"Тут мав бути текст: після 40 життя тільки починається, або як там пишуть. Не знаю про рахунок починається, але триває яскраво і красиво точно! Бажання четвертий рік поспіль - одне! Вірю, сподіваюся, молюся! Решту в житті створимо самі!Вдячна кожному прожитому року, людині, події та продовжую свій прекрасний шлях далі! Happy birthday to me!", - привітала себе Крук.
Нагадаємо, раніше Крук називала свій улюблений вік і розказувала, як перемогла час.
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