"Життя триває яскраво і красиво": Крук у напівпрозорому бордо ефектно попрощалася зі своїми 45

Блогерка і колишня телеведуча Валерія Крук 21-го лютого святкує свій день народження.

З нагоди 46-річна Валерія, як і кожного року, не пошкодувала зусиль і часу на святковий контент.

"Тут мав бути текст: після 40 життя тільки починається, або як там пишуть. Не знаю про рахунок починається, але триває яскраво і красиво точно! Бажання четвертий рік поспіль - одне! Вірю, сподіваюся, молюся! Решту в житті створимо самі!Вдячна кожному прожитому року, людині, події та продовжую свій прекрасний шлях далі! Happy birthday to me!", - привітала себе Крук.

У Крук є свої секрети, які допомагають їй гарно виглядати і тримати себе у формі скрін з відео

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Важливою частиною життя для Валерії є і спорт , який допомагає неабияк зберегти молодість

Нагадаємо, раніше Крук називала свій улюблений вік і розказувала, як перемогла час.