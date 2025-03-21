Перетренованість, страх набряків і кардіо: Крук розказала, що заважає зробити тіло рельєфним

Блогерка та колишня телеведуча Валерія Крук розказала, що заважає підсушитися та мати красивий рельєф.

В Instagram 46-річна блогерка посвітила спортивним тілом і пояснила, як досягти бажаного результату.

"Недостатній дефіцит калорій. Сушка — це не лише спорт, а насамперед харчування. Якщо ви не створюєте дефіцит калорій — жир не йде. Тому Контролюйте свій раціон!", - порадила блогерка.⠀

Крук також зазначила, що надлишок кардіо може руйнувати м’язи.

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"Якщо ви годинами бігаєте чи крутите педалі, а результату немає — зменшуйте обсяг кардіо і додавайте силові тренування!", - запевнила вона

"Нестача силових навантажень. Без роботи з обтяженнями тіло не буде настільки підтягнутим. Силові тренування допомагають зберегти м’язи та зробити рельєф більш виразним. Надлишковий стрес і недосипання. Високий рівень кортизолу заважає спалюванню жиру. Якщо ви спите по 5 годин і постійно в напрузі — сушка йтиме дуже повільно", - зазначила Валерія.

"Недостатньо білка. При дефіциті калорій важливо дотримуватися норми білка, інакше організм почне спалювати м’язи замість жиру", - нагадала фітнес-блогерка

За словами Валерії, також слід не забувати про водний баланс.

"Нестача рідини уповільнює метаболізм і виведення токсинів. Багато хто боїться, що від води виникають набряки. Але навпаки — ми набрякаємо саме через її нестачу. Пийте щонайменше 1,5 літра води на день, особливо під час тренувань!", - зазначила вона.

"Відсутність планування та дисципліни. Просто "їсти інтуїтивно" і "ходити в зал" — це хаос. Чіткість у харчуванні, тренуваннях і режимі — це і є запорука результату", - наголосила блогерка.

Як зазначила Валерія, велика кількість тренувань без відпочинку також може заважати сушці:

"Організм входить у стрес, відновлення сповільнюється, а жироспалення зупиняється. Тому дні відпочинку - обовʼязкові!".

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