"Не дарма ж тренуюсь!": Крук у бікіні похвалилася засмаглими сідницями в дубайському басейні

Екстелеведуча і блогерка Валерія Крук, яка нині відпочиває у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів, наробила фото в купальнику.

На знімках Крук посвітила сідницями у бікіні і пружним бюстом.

Валерія дійсно тренується не дарма

Блогерка зробила не одне, а багато фото в купальнику

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Крук займається спортом навіть у відпустці

Нагадаємо, щоби мати чудову форму Валерія не лише правильно харчується й займається спортом, а й робить спеціальні ін'єкції. Рініше вона також показувала і розказувала, що входить у склад препарату, який подовжує молодість її обличчя.