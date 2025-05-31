"Не дарма ж тренуюсь!": Крук у бікіні похвалилася засмаглими сідницями в дубайському басейні
Екстелеведуча і блогерка Валерія Крук, яка нині відпочиває у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів, наробила фото в купальнику.
На знімках Крук посвітила сідницями у бікіні і пружним бюстом.
Нагадаємо, щоби мати чудову форму Валерія не лише правильно харчується й займається спортом, а й робить спеціальні ін'єкції. Рініше вона також показувала і розказувала, що входить у склад препарату, який подовжує молодість її обличчя.
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