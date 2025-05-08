"Не жартую": Крук показала, як їй в обличчя колють сперму лосося

46-річна блогерка Валерія Крук поділилася з підписницями черговими секретами краси.

У своєму Instagram вона показалася у кабінеті косметолога, де їй вперше робили ін'єкції сперми лосося.

Як пояснила Крук, ця процедура є новим хітом у косметології і має виражений ефект. Сперма лосося містить у собі полінуклеотиди, які стимулюють потужне вироблення колагену та пришвидшують регенерацію шкіри.

Валерія регулярно відвідує косметолога та робить уколи не лише в обличчя

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Блогерка чесно розповідає про всі свої процедури

Ось так виглядає ця речовина на обличчі

Не ботоксом єдиним

До речі, американська зірка Дженніфер Еністон ще два роки тому розповідала про уколи спермою лосося. Хоча ефекту від них вона не помітила.

Також цю популярну процедуру краси випробувала на собі і співачка MamaRika.