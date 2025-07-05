"Споріднена душа": Арфуш вперше прокоментував стосунки з дівчиною, з якою його заскочили у Франції

Юлія Леськова - 5 липня, 14:01
Валід Арфуш робить селфі
Фото з Instagram Валіда Арфуша

54-річний бізнесмен та медійник Валід Арфуш вперше прокоментував свої стосунки з Віолеттою Полікарповою, з якого його помітили на відпочинку у Франції. 

Валід зазначив, що його життя стало веселішим, після того, як дівчина у ньому з'явилася. 

"Життя триває. Мені пощастило знайти споріднену душу - жінку, яка зробила все у моєму життя яскравішим, м'якшим і набагато веселішим. Якби я мав підсумувати свої стосунки з Віолеттою, я б просто сказав: а що, так можна було?" - написав Арфуш. 


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Фото ТСН

Нагадаємо, Валід Арфуш розлучився зі своєю дружиною Лідою Петровою у 2023-му році. До речі, розходитися колишні закохані планували не один раз. Ексдружина бізнесмена заявляла, що це через зради чоловіка

У експодружжя є троє спільних дітей. Загалом у Валіда їх п'ятеро

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