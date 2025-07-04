Валіда Арфуша зазнімкували з молодою пасією на Французькій Рив'єрі. Фото

Тамара Кудрявченко - 4 липня, 15:45
Валід Арфуш Євроньюз

У Арфуша новий роман

54-річного бізнесмена та медійника Валіда Арфуша помітили на відпочинку у Франції в компанії нової пасії.

Багатодітний батько, який розлучився з Лідою Петровою ще у 2023 році, вже близько року (а може й більше) має стосунки з дівчиною на ім'я Віолетта Полікарпова.

Фото пари оприлюднив сайт ТСН. 


Арфуш закрути новий роман

Валіда Арфуша вперше після розлучення заскочили з новою пасією

Фото ТСН

І хоча Арфуш не афішував свій роман, він його не надто і приховував. Адже ще в жовтні 2024 року запостив в Instagram фото, зроблені Віолеттою, яку назвав "коханим автором, з яким завжди легко і спокійно". 

Арфуш з подругою

Пара разом відпочиває в Езі, що на Лазуровому узбережжі Франції

Відомо, що Віолетта - стилістка по волоссю і живе у Франції. Дівчина явно молодша за свого обранця і теж займається йогою, як і він

Скільки років Віолетті - невідомо, але явно набагато менше за Валіда

Скільки років Віолетті - невідомо, але явно набагато менше за Валіда

Дівчина з Києва, але зараз начебто живе в Ніцці

Дівчина з Києва, але зараз начебто живе в Ніцці

Фото з Instagram

З Лідою Петровою Арфуш був у стосунках понад 20 років. Пара має трьох спільних дітей і збиралася розходитися не один раз. Як пояснював сам Валід у вересні 2024, їхній шлюб просто добіг логічного завершення. Хоча раніше Ліда казала, що справа у зрадах чоловіка

Читайте також:

#сказочноеБали: весілля Арфушів, Полякова в купальнику і темнорота Яремчук

"19 років їб*мо одне одному мозок": Арфуші на Мальдівах романтично відзначили річницю

Багатодітний батько Арфуш замилував мережу світлинами з нащадками. ФОТО

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів