Валіда Арфуша зазнімкували з молодою пасією на Французькій Рив'єрі. Фото

У Арфуша новий роман

54-річного бізнесмена та медійника Валіда Арфуша помітили на відпочинку у Франції в компанії нової пасії.

Багатодітний батько, який розлучився з Лідою Петровою ще у 2023 році, вже близько року (а може й більше) має стосунки з дівчиною на ім'я Віолетта Полікарпова.

Фото пари оприлюднив сайт ТСН.

Валіда Арфуша вперше після розлучення заскочили з новою пасією Фото ТСН

І хоча Арфуш не афішував свій роман, він його не надто і приховував. Адже ще в жовтні 2024 року запостив в Instagram фото, зроблені Віолеттою, яку назвав "коханим автором, з яким завжди легко і спокійно".

Пара разом відпочиває в Езі, що на Лазуровому узбережжі Франції

Відомо, що Віолетта - стилістка по волоссю і живе у Франції. Дівчина явно молодша за свого обранця і теж займається йогою, як і він.

Скільки років Віолетті - невідомо, але явно набагато менше за Валіда

Дівчина з Києва, але зараз начебто живе в Ніцці Фото з Instagram

З Лідою Петровою Арфуш був у стосунках понад 20 років. Пара має трьох спільних дітей і збиралася розходитися не один раз. Як пояснював сам Валід у вересні 2024, їхній шлюб просто добіг логічного завершення. Хоча раніше Ліда казала, що справа у зрадах чоловіка.