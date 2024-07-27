Фролова посвітила довгими ногами у купальнику та згадала модельну кар'єру

Фото з Instagram Василіси Фролової

Колишня телеведуча Василіса Фролова вирішила показати підписникам результат схуднення на індійському ретриті з різних ракурсів та, вочевидь, згадати модельну кар'єру.

Василіса попозувала у чорному суцільному купальнику біля стіни з різних боків, демонструючи свою струнку фігуру.

Також вона процитувала британського поета та журналіста Чарльза Маккея.

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"Чоловіки, як було добре сказано, мислять стадом. Видно, що в стаді вони божеволіють, тоді як до тями приходять повільно, один за одним", - написала Фролова.

Фролова похизувалася довгими ногами

"Рефлекторна пам'ять", - написано на фото

Нагадаємо, днями Василіса Фролова показалася у Дубаї у купальнику в хижий принт та показала, як "виживає".

Як відомо, Василіса виїхала жити до Дубая після початку повномасштабної війни в Україні. Через півтора роки проживання за кордоном вона засумнівалася, що колись повернеться до України.