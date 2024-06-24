Фролова в спідньому здивувала результатом схуднення на індійському ретриті. Фото

Тамара Кудрявченко 24 червня, 10:15
Василіса Фролова з сином

Сина Родіона Фролова взяла з собою на ретрит

Колишня модель Василіса Фролова, яка після початку повномасштабного вторгнення оселилася з сином та його батьком у Дубаї, влаштувала собі ретрит в Індії.

Там 46-річна ведуча проходить процес очищення організму за аюрведичною методикою і за тиждень уже скинула три кілограми.

Таким вражаючим результатом і без того струнка Василіса поділилася зі своїми підписниками в Instagram. Ба більше, вона показала, як нині виглядає її тіло.


Василіса Фролова в спідньому

Фролова ніколи не мала зайвої ваги, а після Панчакарми в Індії стане ще стрункішою

Нагадаємо, у травні Фролова ділилася світлинами трирічного сина і також показала його за руку з батьком, продюсером Дмитром Котеленцем. Ще в 2021-му році Василіса розповідала, що завагітніла від першого сексу з Дмитром, якого давно знала. Але в яких стосунках вони зараз - Фролова не уточнює.

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