Дорофєєва в бікіні та голий Дантес влаштували гарячу провокацію в мережі

Співачка Надя Дорофєєва та її чоловік Володимир Дантес, які не проти зайвий раз похизуватися відвертими знімками, знову вирішили спровокувати своїх фоловерів.

Зіркова парочка опублікувала пікантні світлини на своїх сторінках в Instagram.

"Мені нема в чому ходити", - поскаржився оголений Дантес, принади якого прикрила ліктем дружина.

Надя і Володимир сфотографувалися в своєму готельному номері у Мексиці, де вони зараз відпочивають

Дорофєєва, в свою чергу, вирішила не відставати від свого чоловіка і поділилася не менш спекотним знімком підкачаної дупці в бікіні.

Здається, Надя вирішила назбирати максимальну кількість лайків

"Під таким фото має бути філософський пост, але його не буде", - пожартувала співачка.

На канікулах личко артистки відпочиває від мейкапу

"Пристойні" фото з відпустки в парочки теж є



Нагадаємо, Дорофєєва дуже пишається своєю п’ятою точкою. Дівчина вважає її "класною" і частенько демонструє в соцмережах.

Фото з Instagram Дантеса і Дорофєєвої

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