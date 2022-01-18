Дорофєєва в бікіні та голий Дантес влаштували гарячу провокацію в мережі
Співачка Надя Дорофєєва та її чоловік Володимир Дантес, які не проти зайвий раз похизуватися відвертими знімками, знову вирішили спровокувати своїх фоловерів.
Зіркова парочка опублікувала пікантні світлини на своїх сторінках в Instagram.
"Мені нема в чому ходити", - поскаржився оголений Дантес, принади якого прикрила ліктем дружина.
Дорофєєва, в свою чергу, вирішила не відставати від свого чоловіка і поділилася не менш спекотним знімком підкачаної дупці в бікіні.
"Під таким фото має бути філософський пост, але його не буде", - пожартувала співачка.
Нагадаємо, Дорофєєва дуже пишається своєю п’ятою точкою. Дівчина вважає її "класною" і частенько демонструє в соцмережах.
Фото з Instagram Дантеса і Дорофєєвої
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