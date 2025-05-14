Ризикована сукня Хадід, голі стегна Амброзіо та Клум і золота Лонгорія: найяскравіші вбрання доріжки Каннського кінофестивалю

Тамара Кудрявченко - 14 травня, 11:20

13-го травня у французькому місті Канни стартував 78-й щорічний кінофестиваль. Традиційно відкриття розпочалося урочистою червоною доріжкою, на якій сяяли відомі актори, моделі та інші селебріті.

Як відомо, саме цього року організатори вирішили змінити правила дрескоду у бік пристойності та заборонили надмірне оголення на фестивалі. Утім, дехто з зірок все одно обрав сукні на межі.

Супермодель Белла Хадід вдягнула чорну сукню Saint Laurent з оголеною спиною, високим розрізом і без бюстгальтера. Тому коли позувала фотографам, ризикувала показати більше, ніж дозволено. 

Белла Хадід у Каннах в чорній сукні

Белла вирішила трішки порушити нові правила щодо пристойних суконь

Фото Getty Images

Белла Хадід з оголеною спиною

Белла була, як завжди, сексуальна і частково оголена

Фото Getty Images

Також не утрималися від часткового оголення супермоделі Гайді Клум і Алессандра Амброзіо. Обидві посвітили ногами крізь високі розрізи своїх розкішних суконь. 

Модель Амброзіо в Каннах

44-річна Алессандра Амброзіо у розкішній сукні була стримано-спокуслива

А от 58-річна акторка Холлі Беррі, на відміну від свого голого образу для Met Gala, обрала екстравагантну смугасту сукню з вигадливим фасоном. 

Холлі Беррі в Каннах

Холлі Беррі цього разу обійшлася без надмірної демонстрації принад

Фото Getty Images

50-річна актриса Єва Лонгорія сяяла на хіднику у золото-чорній сукні, яка підкреслила її фігуру. 

Лонгорія в Каннах

Єва Лонгорія зачарувала золотим платтям, схожим на кольчугу

Фото Getty Images
Анна Андрес на відкритті фестивалю в Каннах

Серед гостей червоної доріжки була і українська модель Анна Андрес, яка з родиною живе в Каннах

А 61-річна голова журі Каннського кінофестивалю Жульєт Бінош обрала елегантний кремовий образ зі штанями і капюшоном. 

ДіКапріо і Бінош у Каннах

Леонардо ДіКапріо (з пофарбованими бровами?) та Жульєт Бінош

Фото Getty Images

Нагадаємо, кінофестиваль триватиме до 24 травня.

Минулого року у Каннах на одній з вечірок засвітилася російська пропагандистка Ксенія Собчак. 

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