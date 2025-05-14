Ризикована сукня Хадід, голі стегна Амброзіо та Клум і золота Лонгорія: найяскравіші вбрання доріжки Каннського кінофестивалю

13-го травня у французькому місті Канни стартував 78-й щорічний кінофестиваль. Традиційно відкриття розпочалося урочистою червоною доріжкою, на якій сяяли відомі актори, моделі та інші селебріті.

Як відомо, саме цього року організатори вирішили змінити правила дрескоду у бік пристойності та заборонили надмірне оголення на фестивалі. Утім, дехто з зірок все одно обрав сукні на межі.

Супермодель Белла Хадід вдягнула чорну сукню Saint Laurent з оголеною спиною, високим розрізом і без бюстгальтера. Тому коли позувала фотографам, ризикувала показати більше, ніж дозволено.

Белла вирішила трішки порушити нові правила щодо пристойних суконь Фото Getty Images

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Белла була, як завжди, сексуальна і частково оголена Фото Getty Images

Також не утрималися від часткового оголення супермоделі Гайді Клум і Алессандра Амброзіо. Обидві посвітили ногами крізь високі розрізи своїх розкішних суконь.

44-річна Алессандра Амброзіо у розкішній сукні була стримано-спокуслива

А от 58-річна акторка Холлі Беррі, на відміну від свого голого образу для Met Gala, обрала екстравагантну смугасту сукню з вигадливим фасоном.

Холлі Беррі цього разу обійшлася без надмірної демонстрації принад Фото Getty Images

50-річна актриса Єва Лонгорія сяяла на хіднику у золото-чорній сукні, яка підкреслила її фігуру.

Єва Лонгорія зачарувала золотим платтям, схожим на кольчугу Фото Getty Images

Серед гостей червоної доріжки була і українська модель Анна Андрес, яка з родиною живе в Каннах

А 61-річна голова журі Каннського кінофестивалю Жульєт Бінош обрала елегантний кремовий образ зі штанями і капюшоном.

Леонардо ДіКапріо (з пофарбованими бровами?) та Жульєт Бінош Фото Getty Images

Нагадаємо, кінофестиваль триватиме до 24 травня.

Минулого року у Каннах на одній з вечірок засвітилася російська пропагандистка Ксенія Собчак.