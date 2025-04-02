Криза віку? 50-річного ДіКапріо запідозрили у фарбуванні брів та волосся. Фото

Поява 50-річного Леонардо ДіКапріо на фестивалі CinemaCon 2025 у Лас-Вегасі 1-го квітня викликала чутки про те, що актор переживає кризу віку.

Адже схоже на те, що Лео став підфарбовувати брови, бороду та волосся.

Принаймні, так пише The Daily Mail.

Так Лео виглядав на фестивалі 2-го квітня Фото Getty Images

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Хоча, якщо придивитися до ДіКапріо, то справді здається, що його брови темніші, ніж на попередніх фото.

А це актор кілька місяців тому на прем'єрі фільму своєї подруги Кейт Вінслет. Увага на брови, які явно світліші Фото Getty Images

Утім, можливо, це лише гра світла, і насправді Леонардо аж ніяк не намагається виглядати молодшим і не комплексує з приводу сивини.

До речі, досвід із фарбування волосся має колега ДіКапріо, Бред Пітт, щоправда, це було багато років тому.

Нагадаємо, раніше ТаблоID показував, як змінилися визнані секссимволи Голлівуду, серед яких і ДіКапріо.