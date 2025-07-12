"Моя душа і моє серце": Бронюки романтичними фото привітали одне одного з трояндовим весіллям

Фото з Instagram Віктора Бронюка

Соліст гурту "ТІК" Віктор Бронюк ніжно привітав свою кохану дружину Тетяну з річницею їхнього весілля та показав спільні фото з нею.

"Кохаю так само сильно, як тоді. Моя рідна, з нашою річницею! 17 років – трояндове весілля. Кохана дружино, моя справжня половинка, моя душа і моє серце. Дякую тобі за кожен рік, кожну хвилину, кожну нашу секунду разом!" - написав Бронюк.

Бронюк ніжно привітав дружину з 17-ю річницею шлюбу

Його дружина Тетяна у своєму Instagram показала фото з весілля й присвятила коханому щемливий допис.

"Ще один рік, як Віктор Бронюк офіційно став частиною моїх шалених ідей, голосних сміхів, вечірніх розмов на кухні й повідомлень типу: — Я тут придумала дещо…", - написала вона.

Ось таке кумедне фото показала дружина соліста "ТІК"

Тетяна зазначила, що вона та Віктор дуже різні.

"Ми дуже різні. Я — вогонь, імпульс і "давай прямо зараз". Він — спокій, логіка і "давай поїмо, а потім подумаємо". Я можу розповідати п’ять історій одночасно. Він — слухає і (іноді) навіть памʼятає, чим усе закінчилося. І якби мені знову дали вибір — я б знову обрала його. Не тому, що в нас усе завжди гладко. А тому, що разом — цікаво, затишно, смішно, по-справжньому", - додала дружина Бронюка.

Бронюк показав кумедне селфі з дружиною

Вона пояснила, що у їхньої пари немає особливих традицій, проте вони мають маленькі звички.

"У нас немає великих традицій, але є щось краще: маленькі звички, ритуали, фрази, жарти, погляди, які розуміємо тільки ми. І я ціную це більше за будь-які "ідеальні історії".Бо любов — це не кіно. Це коли ти можеш бути собою — із розтріпаним волоссям, з мріями, що змінюються щотижня, з ідеєю клубу о 2-й ночі — а поруч людина, яка не тікає, а лишається. Знає, що ти можеш усе. І просто нагадує про це, коли ти сама забуваєш ", - зазначила вона.

"Кохаю тебе. Щаслива, що ми — це "ми". І що в цій історії ще стільки всього попереду", - підсумувала вона.

До речі, у Віктора та Тетянки Бронюків є двоє спільних дітей: 15-річний син Данило та 16-річна донька Єва.

Нагадаємо, якось Віктор Бронюк відверто розповів, що саме спонукало його схуднути на майже 30 кг та як він харчувався під час цього.