Лідер "ТІК" Бронюк у день 16-річчя доньки похизувався її талантами і фото

Соліст гурту "ТІК" Віктор Бронюк 14-го березня святкує день народження доньки Єви.

З особливої нагоди зірковий батько присвятив іменинниці допис в Instagram.

"Краса, характер, розум і прекрасна душа. Моя неймовірна Євуся, з днем народження! В тобі насправді є все! Нескінченно милуюсь тобою, радію всім твоїм успіхам і тішусь безмежній кількості талантів і захоплень, яких з самого дитинства у тебе було вражаюче багато. Вокал, іноземні мови, fashion-індустрія – ти сміливо і завзято проявляєш себе у всьому, за що берешся", - написав батько.

Музикант пишається своєю донькою

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"І у свої 16 років багато в чому фахово розбираєшся. Знаю точно: ти досягнеш всього, чого бажаєш! Будь щасливою, люба донечко! Нехай здійснюються всі-всі твої дівочі мрії", - привітав дівчинку Віктор.

Віктор з дружиною Тетяною і іменинницею

Музикант пишається своєю донькою

Нагадаємо, Віктор і Тетяна вже 16 років живуть у щасливому шлюбі. Окрім доньки Єви подружжя виховує і сина Данила.