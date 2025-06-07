"Організм почав стукати": Бронюк розповів про загрозу діабету, харчування для схуднення та виховання дітей

Соліст гурту "ТІК" Віктор Бронюк зізнався, як йому вдалося схуднути майже на 30 кілограмів.

За словами співака, він важив майже 120 кілограмів, коли зрозумів, що з цим треба щось робити.

"Я відмовився від вживання алкоголю, позбавив себе від неконтрольованого споживання харчів, тому що випив 100 грамів і з'їв 1 кілограм. А воно важко", - розповів Бронюк у програмі "Наодинці".

Реклама:

Віктор каже, що замість жорстких дієт обрав правильне харчування й навчився чути потреби свого організму.

Розповів співак й про те, як харчувався на початку схуднення та до яких хитрощів вдавався.

"Я перший раз сидів на правильному харчуванні – відварене, без зловживання смаженим, жирним, цукром. Потім знайома-медик дала пристрій, щоб дивитися на реакцію, що ти їси та який глікемічний індекс продукту", - додав він.

Бронюк почав худнути через страх цукрового діабету

Бронюк зазначив, що може їсти хліб, проте висівковий, а також вживає багато фруктів та овочів.

Він додав, що вирішив схуднути, бо, на його думку, був за крок від цукрового діабету через зайву вагу.

"Треба було робити висновки. Організм почав стукати. Певною мірою я певно є діабетиком другого типу, тому що в мене вже були ці порушення", - підсумував співак.

Віктор також розповів про плани своїх дітей на майбутнє. За його словами, його дочка Єва - 11-класниця, проте досі вагається у виборі своєї майбутньої професії.

"Вона з таким характером, що сьогодні все, я буду займатися тим. Тут щось пішло не так, як вона хотіла – все, вже не буде цим займатися. То вона малює, то вона буде дизайнером, то вона буде стилістом, то вона буде вивчати мови, то вона вже мови не буде вивчати", - пояснив співак.

А от син Бронюка, 15-річний Данило навчається у ліцеї для обдарованих дітей з IT-напрямком.

Соліст гурту "ТІК" пояснює, що у вихованні дітей для нього важливий діалог.

"Має бути діалог, має бути пояснення. Я хочу, щоб вони все-таки розуміли якусь відповідальність", - підсумував він.

Діти Бронюка та його дружина Тетяна Фото з Instagram Віктора Бронюка

Нагадаємо, якось Віктор Бронюк в інтерв'ю розповідав, чому не вважає Зеленського найкращим президентом.

Крім того, він якось зізнався, чи готовий вбивати моск*лів.