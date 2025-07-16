"Пишаюся собою": міс Апанасенко з хусткою на грудях посвітила сексі-пресом і вразила кількістю скинутих кіло

Марія Мельник - 16 липня, 12:00

Переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2022 Вікторія Апанасенко розказала, скільки скинула майже за рік після вагітності.

У своєму Instagram Віка також запостила шматочок відео з нової зйомки.

"Мінус 24 кг за 11 місяців. Пишаюся собою", - написала Апанасенко.

Апанасенко посвітила струнким тілом

Вікторія дійсно виглядає ідеально

Вікторія дійсно виглядає ідеально

Нагадаємо, у серпні минулого року у Апанасенко та її чоловіка, посадовця Олександра Борнякова, народилася донечка.  Раніше Вікторія розказувала, скільки кіло набрала за час вагітності.

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