"Пишаюся собою": міс Апанасенко з хусткою на грудях посвітила сексі-пресом і вразила кількістю скинутих кіло
Переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2022 Вікторія Апанасенко розказала, скільки скинула майже за рік після вагітності.
У своєму Instagram Віка також запостила шматочок відео з нової зйомки.
"Мінус 24 кг за 11 місяців. Пишаюся собою", - написала Апанасенко.
Нагадаємо, у серпні минулого року у Апанасенко та її чоловіка, посадовця Олександра Борнякова, народилася донечка. Раніше Вікторія розказувала, скільки кіло набрала за час вагітності.
Апанасенко у спортлуці похвалилася пласким животом через 9 місяців після пологів. Фото
"Мами не ламаються": міс Апанасенко розказала, як з 10-місячною донькою бігла в укриття під час обстрілу
"Чи можна святкувати, коли болить?": міс Апанасенко у 31-ий день народження подякувала за "найбільший дар" та собі за витримку