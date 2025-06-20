Маремуха у мінішортах і в хустці показалася з сином на полюванні в лісі

Блогерка та фіналістка другого сезону телешоу "Супермодель по-українськи" Вікторія Маремуха-Беллє, яка 5-го червня ефектно зустріла свої 36, вирушила на тихе полювання.

У своєму Instagram Віка у стильному луці показала, як із сином Лукою збирала гриби в лісі.

Для полювання Віка обрала ультракороткі шорти і високі чоботи

Грибів назбирали вдосталь

І атмосферне фото з кошиком з вигідного ракурсу - done

Нагадаємо, Як відомо, Маремуха виховує сина Луку від чоловіка, француза Луї, з яким перебувала у гостьовому шлюбі. Раніше вона розповідала, який статус мають їхні стосунки зараз, про секс з другом та "непристойні речі".