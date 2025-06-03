Маремуха у латексі показалася з рудим довгим волоссям і показала вправи для гарних рук

Блогерка та фіналістка другого сезону "Супермоделі по-українськи" Вікторія Маремуха-Беллє показалася з рудим волоссям і чубчиком.

У своєму Instagram блогерка також розкрила секрет рельєфних рук.

"А може психанути?", - написала Віка.

Як вам Маре з такою зачіскою?

Реклама:

Схоже, незабаром слід очікувати на гарячий фотосет?

А ще підписники завалили Вікторію компліментами щодо гарних рук. У відповідь Маремуха показала, які вправи робить у спортзалі.

"Приємно, капець. Враховуючи, що я не тренувала верх 2 тижні через біль у шиї", - поділилася блогерка

Щоби мати такі спортивні руки, робіть як Маремуха

Судячи з обличчя Вікторії, працювати над красивими руками не так вже й легко

Нагадаємо, раніше Маремуха розказувала, чим харчується впродовж дня, щоби підтримувати форму.