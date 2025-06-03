Маремуха у латексі показалася з рудим довгим волоссям і показала вправи для гарних рук

Марія Мельник - 3 червня, 15:00

Блогерка та фіналістка другого сезону "Супермоделі по-українськи" Вікторія Маремуха-Беллє показалася з рудим волоссям і чубчиком.

У своєму Instagram блогерка також розкрила секрет рельєфних рук.

"А може психанути?", - написала Віка.

Маремуха з рудим волоссям і чубчиком

Як вам Маре з такою зачіскою?


Маремуха у латексних панчохах - фото у повний зріст

Схоже, незабаром слід очікувати на гарячий фотосет?

А ще підписники завалили Вікторію компліментами щодо гарних рук. У відповідь Маремуха показала, які вправи робить у спортзалі.

Приємно, капець. Враховуючи, що я не тренувала верх 2 тижні через біль у шиї, - поділилася блогерка

"Приємно, капець. Враховуючи, що я не тренувала верх 2 тижні через біль у шиї", - поділилася блогерка

Маремуха показала вправи для рук

Щоби мати такі спортивні руки, робіть як Маремуха

Вікторія Маремуха показала, як працює над руками

Судячи з обличчя Вікторії, працювати над красивими руками не так вже й легко

Нагадаємо, раніше Маремуха розказувала, чим харчується впродовж дня, щоби підтримувати форму.

Читайте також:

Маремуха з новою зачіскою помилувалася собою в дзеркалі та закликала любити себе

"Сподіваюся, не схожа на барашка": Маремуха здивувала цікавою зачіскою

"Почала вперше": Маремуха топлес розкрила секрет стрункої фігури

Вікторія Маремуха
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів