Маремуха у латексі показалася з рудим довгим волоссям і показала вправи для гарних рук
Блогерка та фіналістка другого сезону "Супермоделі по-українськи" Вікторія Маремуха-Беллє показалася з рудим волоссям і чубчиком.
У своєму Instagram блогерка також розкрила секрет рельєфних рук.
"А може психанути?", - написала Віка.
А ще підписники завалили Вікторію компліментами щодо гарних рук. У відповідь Маремуха показала, які вправи робить у спортзалі.
Нагадаємо, раніше Маремуха розказувала, чим харчується впродовж дня, щоби підтримувати форму.
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