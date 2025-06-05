"Трішки втомлена, але шалена": Маремуха у латексі та з білявим волоссям влаштувала еротичний фотосет на честь 36

Марія Мельник - 5 червня, 17:15

Блогерка та фіналістка другого сезону телешоу "Супермодель по-українськи" Вікторія Маремуха-Беллє 5-го червня святкує свої 36.

З нагоди свята іменинниця влаштувала зухвалий фотосет у спідньому з тортом.

"Дякую собі за все, що пережила і залишилась собою. Досі прекрасна, трішки втомлена, але шалена! Не здаюсь, люблю, вірю, вчуся, мрію, надихаю. Дякую собі за шлях, який пройшла. Не боюся і йду далі. Бо скільки ще всього цікавого попереду. Я – готова!", - запевнила Віка.

Маремуха в образі білявки
Фото dmytrenkovv

Маремуха з тортом

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Маремуха у шкіряному ліфі

А ще Вікторія показала, як її привітав чоловік Луї і син Лука.

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Нагадаємо, за рік після пологів блогерка схудла до 63 кіло. Раніше Вікторія показувала себе в купальнику до народження дитини у вазі 56 кг.

А не так давно Маремуха порівнювала, як змінилися її сідниці до та після народження дитини.

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