"Трішки втомлена, але шалена": Маремуха у латексі та з білявим волоссям влаштувала еротичний фотосет на честь 36
Блогерка та фіналістка другого сезону телешоу "Супермодель по-українськи" Вікторія Маремуха-Беллє 5-го червня святкує свої 36.
З нагоди свята іменинниця влаштувала зухвалий фотосет у спідньому з тортом.
"Дякую собі за все, що пережила і залишилась собою. Досі прекрасна, трішки втомлена, але шалена! Не здаюсь, люблю, вірю, вчуся, мрію, надихаю. Дякую собі за шлях, який пройшла. Не боюся і йду далі. Бо скільки ще всього цікавого попереду. Я – готова!", - запевнила Віка.
А ще Вікторія показала, як її привітав чоловік Луї і син Лука.
Нагадаємо, за рік після пологів блогерка схудла до 63 кіло. Раніше Вікторія показувала себе в купальнику до народження дитини у вазі 56 кг.
А не так давно Маремуха порівнювала, як змінилися її сідниці до та після народження дитини.