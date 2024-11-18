Теніс чи падель?: Брежнєва на корті попозувала у міні-плісе та спортивному ліфі

Марія Мельник 18 листопада, 14:00
Брежнєва у топі на тенісному корті
фото annsusiak

Співачка Віра Брежнєва у плесованій міні показала свої спортивні сторони.

У своєму Instagram 42-річна зірка запостила фото, зроблені на тлі тенісного корту.

"Теніс або падель (суміш сквошу та тенісу - ред.)?", - запитала Віра.


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Цікаво, зірка таки зіграла кілька сетів чи просто фотографувалася у сітки?

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Як відомо, з поверненням в український медіапростір, кількість контенту Брежнєвої на її сторінці відчутно збільшилася. Раніше Віра позувала в образі провідниці, а нещодавно показувала свою подорож в Іспанію.

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