Теніс чи падель?: Брежнєва на корті попозувала у міні-плісе та спортивному ліфі
Співачка Віра Брежнєва у плесованій міні показала свої спортивні сторони.
У своєму Instagram 42-річна зірка запостила фото, зроблені на тлі тенісного корту.
"Теніс або падель (суміш сквошу та тенісу - ред.)?", - запитала Віра.
Як відомо, з поверненням в український медіапростір, кількість контенту Брежнєвої на її сторінці відчутно збільшилася. Раніше Віра позувала в образі провідниці, а нещодавно показувала свою подорож в Іспанію.
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