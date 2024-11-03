"Наша перша осінь": Козловський з дружиною наробили милих фото з 7-місячним сином
Співак та військовослужбовець Віталій Козловський та його дружина, піарниця Юлія Бакумова наробили атмосферних осінніх фото зі своїм сином Оскаром.
Світлинами подружжя поділилося у своїх Instagram.
Пара попозувала зі своїм синочком, якого одягнули у м'якенький білий комбінезончик та помаранчеву шапочку, на тлі осіннього парку.
"Мій Оскар", - підписав фото співак.
Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський розповів, коли його стосунки з Юлією Бакумовою стали серйозними, та як на них вплинула війна.
Як відомо, вперше личко свого сина Віталій Козловський показав у щемливому кліпі на колискову.
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