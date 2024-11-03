"Наша перша осінь": Козловський з дружиною наробили милих фото з 7-місячним сином

Юлія Леськова 3 листопада, 13:14
Віталій Козловський позує зі своїм сином
Фото pasha matoga

Співак та військовослужбовець Віталій Козловський та його дружина, піарниця Юлія Бакумова наробили атмосферних осінніх фото зі своїм сином Оскаром.

Світлинами подружжя поділилося у своїх Instagram.

Пара попозувала зі своїм синочком, якого одягнули у м'якенький білий комбінезончик та помаранчеву шапочку, на тлі осіннього парку.


"Мій Оскар", - підписав фото співак.

Віталій Козловський показався з сином

Віталій наробив милих фото з сином

Фото pasha matoga
Віталій Козловський з сином на руках

Для сімейних фото можна й покорчити гримаси

Фото pasha matoga
Юлія Бакумова з сином від Козловського

"Наша перша осінь з Оскаром", - написала Юлія

Фото pasha matoga
Дружина Віталія Козловського з їхнім синочком
Фото pasha matoga

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський розповів, коли його стосунки з Юлією Бакумовою стали серйозними, та як на них вплинула війна.

Як відомо, вперше личко свого сина Віталій Козловський показав у щемливому кліпі на колискову.

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