"Наша перша осінь": Козловський з дружиною наробили милих фото з 7-місячним сином

Співак та військовослужбовець Віталій Козловський та його дружина, піарниця Юлія Бакумова наробили атмосферних осінніх фото зі своїм сином Оскаром.

Світлинами подружжя поділилося у своїх Instagram.

Пара попозувала зі своїм синочком, якого одягнули у м'якенький білий комбінезончик та помаранчеву шапочку, на тлі осіннього парку.

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"Мій Оскар", - підписав фото співак.

Віталій наробив милих фото з сином Фото pasha matoga

Для сімейних фото можна й покорчити гримаси Фото pasha matoga

"Наша перша осінь з Оскаром", - написала Юлія Фото pasha matoga

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський розповів, коли його стосунки з Юлією Бакумовою стали серйозними, та як на них вплинула війна.

Як відомо, вперше личко свого сина Віталій Козловський показав у щемливому кліпі на колискову.