Козловський розповів, коли саме його стосунки з піарницею стали серйозними та як на них вплинула війна

Віталій дуже довго приховував своє особисте життя, але цього року показав усе і одразу Фото з Facebook Юлії Бакуменко

Співак і військовий Віталій Козловський зізнався, що стосунки з його дружиною Юлією Бакуменко, яка за сумісництвом є його піар-менеджеркою, стали серйозними під час пандемії.

Також у коментарі "Люкс ФМ" виконавець розповів, як на них вплинула велика війна та як тепер вони з коханою ділять батьківські обов'язки.

Про шлюб Віталія і Юлі стало відомо у березні цього року, коли у них вже був син Оскар, який народився в лютому 2024. Але роман пари почався ще багато років тому.

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"Стосунки стали більш серйозними під час пандемії. А укріпилися вони під час війни", - зізнався Віталік.

Виявляється, пандемія стала вирішальною у стосунках Віталіка та Юлі

"У мене навіть переспівка така була, повстанська пісня, "Нас весна не так зустріла", там текст такий: "Я стріляв, земля тремтіла, ти набої подавала". Моя дружина - така жінка, яка себе в війні так проявила, що от куди їхав я, вона готова була бути поруч і дійсно подавати ті набої і допомагати. Тому яке ще може більше підтвердження любові?", - зазначив артист, якого мобілізували у червні 2023.

Колись пара розкаже про свою історію кохання детально

Тиждень тому 39-річний Козловський уперше показав личко свого 7-місячного сина Оскара. На запитання, як малюк змінив його життя, Віталій сказав:

"Для мене син - як маяк сьогодні. Думаю, якби його не було, можливо, і мене б не було. А так він мені дає таку наснагу і впевненість, бажання і жагу до життя, що я дуже щасливий, що в моєму житті нарешті є такий особливий маленький чоловічок, заради якого я готовий піти на все".

До речі, у подружжя були партнерські пологи, і Віталій навіть перерізав пуповину

Що ж до розподілу обов'язків, то тут, звісно, лідирує мама.

"Тут неможливо ділити якось сильно обов'язки. Моя дружина, їй можна пам'ятник при житті ставити, тому що матері - це в принципі невід'ємне від дитини. Якби я міг годувати груддю, то я би вже зазіхав на її сторону і казав: так, іди звідси, я буду сам. Тому в мене є можливість спати, коли я вдома. Поносити його на руках, погодувати з ложечки - це я іноді можу зробити. Погуляти з ним, якщо є така можливість, так само я залюбки буду це робити. Але мама - є мама, вона на першому місці", - зауважив співак.

"Якби я міг годувати груддю, я б зазіхав на сторону дружини", - каже Віталік

Нагадаємо, у червні батьки похрестили синочка, і Віталій тоді казав, що це один із найщасливіших днів його життя.