Дружина Козловського замилувала сімейним вікендом з 1,5-річним сином у горах. Фото

Дружина співака Віталія Козловського, піарниця Юлія Бакуменко показала сімейний вікенд з 1,5-річним сином Оскаром на розкішному курорті у Карпатах.

Юлія поділилася фото з коханим чоловіком та маленьким синочком на тлі гір.

"Сімейні вихідні", - підписала фото кохана Козловського.

Дружина Козловського показала, як вони з чоловіком розважають маленького Оскара

Бакуменко з дитинства прищеплює сину відчуття стилю



Фото з Instagram Юлії Бакуменко

Кохана співака показала кумедне фото їхнього сина

Щаслива родина попозувала на тлі українських Карпат

