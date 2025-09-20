Дружина Козловського замилувала сімейним вікендом з 1,5-річним сином у горах. Фото
Дружина співака Віталія Козловського, піарниця Юлія Бакуменко показала сімейний вікенд з 1,5-річним сином Оскаром на розкішному курорті у Карпатах.
Юлія поділилася фото з коханим чоловіком та маленьким синочком на тлі гір.
"Сімейні вихідні", - підписала фото кохана Козловського.
Нагадаємо, якось Віталій Козловський в останній день літа показався на прогулянці з сином.
Також співак хвалився сином після стрижки.
Приєднуйтесь до дискусії