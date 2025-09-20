Дружина Козловського замилувала сімейним вікендом з 1,5-річним сином у горах. Фото

Юлія Леськова - 20 вересня, 13:12
Віталій Козловський з дружиною та сином на фото
Фото Vilena Orli

Дружина співака Віталія Козловського, піарниця Юлія Бакуменко показала сімейний вікенд з 1,5-річним сином Оскаром на розкішному курорті у Карпатах. 

Юлія поділилася фото з коханим чоловіком та маленьким синочком на тлі гір. 

"Сімейні вихідні", - підписала фото кохана Козловського. 


Віталій Козловський на відпочинку з родиною
Дружина Козловського показала, як вони з чоловіком розважають маленького Оскара
Син Віталія Козловського на фото
Бакуменко з дитинства прищеплює сину відчуття стилю
Дружина Козловського показала сина у Карпатах


Фото з Instagram Юлії Бакуменко
Син Віталія Козловського у машині
Кохана співака показала кумедне фото їхнього сина
Віталій Козловський з родиною наробили фото у Карпатах

Щаслива родина попозувала на тлі українських Карпат

Дружина Козловського наробила фото з сином
Фото з Instagram Юлії Бакуменко

Нагадаємо, якось Віталій Козловський в останній день літа показався на прогулянці з сином

Також співак хвалився сином після стрижки

