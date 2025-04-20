Козловський на Великдень замилував сином в образі курчатка. Відео
Співак та військовослужбовець Віталій Козловський замилував 1-річним сином Оскаром у костюмі курчатка.
Малюку влаштували тематичну фотосесію Великодня, тож він в костюмі курчатка попозував у "шкарлупі" яйця. Віталій та його дружина Юлія знімкувалися разом з сином у білих светрах та джинсах.
До речі, на перший день народження сина Віталій та Юлія влаштували Оскару пишну вечірку.
А на Новий рік малого фотографували в шапочці Санти Клауса.
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