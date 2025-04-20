Козловський на Великдень замилував сином в образі курчатка. Відео

Юлія Леськова - 20 квітня, 12:25
Віталій Козловський з дружиною та сином
Фото viktoria.surzko.photo

Співак та військовослужбовець Віталій Козловський замилував 1-річним сином Оскаром у костюмі курчатка.

Малюку влаштували тематичну фотосесію Великодня, тож він в костюмі курчатка попозував у "шкарлупі" яйця. Віталій та його дружина Юлія знімкувалися разом з сином у білих светрах та джинсах. 

Віталій Козловський показався з сином на Великдень

Віталій частенько влаштовує фотосесії зі своєю родиною


Син Віталія Козловського Оскар

Малого зазнімкували у ромашках

Віталій Козловський з сином та дружиною

Щасливі батьки маленько курчатка

До речі, на перший день народження сина Віталій та Юлія влаштували Оскару пишну вечірку. 

А на Новий рік малого фотографували в шапочці Санти Клауса. 

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