Козловський на Великдень замилував сином в образі курчатка. Відео

Співак та військовослужбовець Віталій Козловський замилував 1-річним сином Оскаром у костюмі курчатка.

Малюку влаштували тематичну фотосесію Великодня, тож він в костюмі курчатка попозував у "шкарлупі" яйця. Віталій та його дружина Юлія знімкувалися разом з сином у білих светрах та джинсах.

Віталій частенько влаштовує фотосесії зі своєю родиною

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Малого зазнімкували у ромашках

Щасливі батьки маленько курчатка

До речі, на перший день народження сина Віталій та Юлія влаштували Оскару пишну вечірку.

А на Новий рік малого фотографували в шапочці Санти Клауса.