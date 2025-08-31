"Швидко росте": Козловський в останній день літа показав сина на прогулянці зараз і рік тому

Юлія Леськова - 31 серпня, 12:58
Віталій Козловський позує для фото
Фото з Instagram Віталія Козловського

Співак Віталій Козловський в останній день літа вирішив похвалитися, як за рік підріс його син Оскар. 

Віталій показав кадри зроблені 31 серпня минулого року на прогулянці з синочком, коли носив його маленького на руках. Також він додав відео, де Оскар вже ходить газоном тримаючись та татову руку. 

"Минулого 31 серпня. Він дуже швидко росте", - написав Козловський. 


Віталій Козловський з сином на траві

Козловський також зазначив, що це літо було дуже насиченим, він додав, що такого не було від початку його кар'єри.

"Два попередніх літа були зовсім іншими: коли ти втрачаєш всі свої можливості, виконуєш накази і переходиш в режим виживання. Тому зараз, на контрасті, я тим більше ціную все, що маю і вклоняюся до ніг захисникам за цю можливість", - написав він

Віталій Козловський з сином на прогулянці

Козловський показав, як проводить час з сином

Віталій Козловський розповів, яким було його літо
Скріншот з Instagram Віталія Козловського

Нагадаємо, якось Віталій Козловський розповів, що від час військової служби у нього розвився ПТСР. Він зізнався, що пробував вживати алкоголь, але це не допомагало. 

Також Козловський на початку серпня показував, який вигляд має його син після стрижки. 

Віталій Козловський
