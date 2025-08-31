"Швидко росте": Козловський в останній день літа показав сина на прогулянці зараз і рік тому
Співак Віталій Козловський в останній день літа вирішив похвалитися, як за рік підріс його син Оскар.
Віталій показав кадри зроблені 31 серпня минулого року на прогулянці з синочком, коли носив його маленького на руках. Також він додав відео, де Оскар вже ходить газоном тримаючись та татову руку.
"Минулого 31 серпня. Він дуже швидко росте", - написав Козловський.
Нагадаємо, якось Віталій Козловський розповів, що від час військової служби у нього розвився ПТСР. Він зізнався, що пробував вживати алкоголь, але це не допомагало.
Також Козловський на початку серпня показував, який вигляд має його син після стрижки.
