Було vs стало: Козловський показав, як виглядає його синочок після стрижки. Фото

25-го серпня Оскару Козловському виповниться півтора рочки Фото і скріни з Instagram Козловського

Співак Віталій Козловський зняв на згадку похід свого майже півторарічного синочка Оскара до перукарні. У Insta-сторіс артист показав, як тепер виглядає хлоп'я.

Судячи з відео, Оскар спокійнесенько сидів у кріслі-машинці, поки його чепурили.

Козловський показав, як стригли малого

Оскара процес стрижки не надто вразив

Стиляга Оскар після перукарні

Нагадаємо, нещодавно 40-річний Віталік поділився власними дитячими фото, давши фанам змогу зауважити схожість зіркового тата з первістком.

