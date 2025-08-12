Було vs стало: Козловський показав, як виглядає його синочок після стрижки. Фото

Марія Ткаченко - 12 серпня, 14:00
Віталій Козловський

25-го серпня Оскару Козловському виповниться півтора рочки

Фото і скріни з Instagram Козловського

Співак Віталій Козловський зняв на згадку похід свого майже півторарічного синочка Оскара до перукарні. У Insta-сторіс артист показав, як тепер виглядає хлоп'я.

Судячи з відео, Оскар спокійнесенько сидів у кріслі-машинці, поки його чепурили.

Син Віталія Козловського

Козловський показав, як стригли малого


Дитина Віталія Козловського

Оскара процес стрижки не надто вразив

Син Козловського Оскар

Стиляга Оскар після перукарні

Нагадаємо, нещодавно 40-річний Віталік поділився власними дитячими фото, давши фанам змогу зауважити схожість зіркового тата з первістком.

Як відомо, співак Віктор Павлік якось вирушив до перукарні зі своїм молодшим сином Михайликом. Що з того вийшло, дружина зірки, Катерина Репяхова потім показала в Instagram.

діти зірок Віталій Козловський
