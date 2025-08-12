Було vs стало: Козловський показав, як виглядає його синочок після стрижки. Фото
Співак Віталій Козловський зняв на згадку похід свого майже півторарічного синочка Оскара до перукарні. У Insta-сторіс артист показав, як тепер виглядає хлоп'я.
Судячи з відео, Оскар спокійнесенько сидів у кріслі-машинці, поки його чепурили.
Нагадаємо, нещодавно 40-річний Віталік поділився власними дитячими фото, давши фанам змогу зауважити схожість зіркового тата з первістком.
