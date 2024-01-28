Невістка Оксани Марченко розсекретила стать та імʼя другої дитини. Фото

Невістка скандальної дружини зрадника Віктора Медведчука та екстелеведучої Оксани Марченко, Катерина розсекретила стать та ім'я своєї другої дитини. Фото з дитячого свята вона та її сестра Олена опублікували у своїх Instagram.

У дівчини народився хлопчик. Другого сина пасерба Медведчука назвали Михайлом.

На дитяче свято, ймовірно, хрещення зібралася родина зі сторони Каті — її сестра та мама. А от ні одіозна Марченко, ні зрадник Медведчук на фото не потрапили. Так само дівчина не показала й свого чоловіка Богдана.

Катерина з маленьким сином

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Сестра-близнючка Катерини тримає племінника

"Мама саме дороге, найрідніше слово на світі", - підписала фото Олена

Обличчя дитини не показують Фото з Instagram

Нагадаємо, у Катерини та Богдана Марченко, які побралися у 2020 році, є старший син Віктор, якого назвали на честь скандального політика.

Як відомо, зараз Катерина, ймовірно, проживає у Москві.

До слова, після того, як Медведчука затримала СБУ, Катерина почала захищати його та пригрозила українцям.



