Невістка Оксани Марченко розсекретила стать та імʼя другої дитини. Фото
Невістка скандальної дружини зрадника Віктора Медведчука та екстелеведучої Оксани Марченко, Катерина розсекретила стать та ім'я своєї другої дитини. Фото з дитячого свята вона та її сестра Олена опублікували у своїх Instagram.
У дівчини народився хлопчик. Другого сина пасерба Медведчука назвали Михайлом.
На дитяче свято, ймовірно, хрещення зібралася родина зі сторони Каті — її сестра та мама. А от ні одіозна Марченко, ні зрадник Медведчук на фото не потрапили. Так само дівчина не показала й свого чоловіка Богдана.
Нагадаємо, у Катерини та Богдана Марченко, які побралися у 2020 році, є старший син Віктор, якого назвали на честь скандального політика.
Як відомо, зараз Катерина, ймовірно, проживає у Москві.
До слова, після того, як Медведчука затримала СБУ, Катерина почала захищати його та пригрозила українцям.
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