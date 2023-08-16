Невістка Марченко засвітилася в московському бутіку в луці за 30 тисяч, а дочка пасе задніх у рейтингу тамтешнього вишу

Схоже, родина зрадників Віктора Медведчука і Оксани Марченко досі в повному складі перебуває в Москві.

На це вказує фото невістки, Катерини Марченко, яка засвітилася в московському бутіку. А також те, що донька Оксани і Віктора, Дарина досі навчається у тамтешньому виші, бо її ім'я є в рейтингу студентів.

Як відомо, Даша Медведчук у 2021 році вступила до Національного дослідницького університету "Вища школа економіки" у Москві. І з вересня має почати свій третій курс у цьому виші. Але успіхи дівчини, судячи з балів, не найкращі. Адже у рейтингу вона 228 з 255.

Тим часом дружина сина Оксани Марченко, Катерина, яка після 24 лютого ретельно приховувала своє місце перебування, необачно поставила в Telegram фото, зняте в московському бутіку.

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Це помітив журналіст Максим Савчук і повідомив у своєму Facebook.

Катерина не ставила геотегів, але інтер'єр магазину видав її. Це бутік Julitoo, що у Москві фото з facebook савчука

А це фото з Instagram, зроблене у тому самому магазині . На задньому фоні той самий інтер'єр, що і на фото Каті

До речі, лук невістки Марченко на фото коштує близько 30 тисяч гривень. Мабуть, доводиться економити, адже раніше дівчина носила тільки важкий люкс

До речі, як уточнив Савчук, в Києві у Богдана Марченка залишився будинок і дві земельні ділянки в Жулянах, а також подарунок від мами - ділянка на Медвинській (там, де сидів під домашнім арештом Медведчук)

Після початку повномасштабної війни Катерина Чернишук (дівоче прізвище невістки Марченко) зробила другий Instagram, який закрила від загалу. А її сестра-близнючка досі має відкритий блог, судячи з якого живе вона не в росії, а чи то на Кіпрі, чи то в Стамбулі. Іноді дівчина постить спільні з сестрою фото.

Тож достеменно невідомо, де саме Катерина і Богдан Марченко перебувають нині - у Москві чи, може в тій самій Туреччині.

Профіль сестри Катерини, Олена нині розташований на Кіпрі

Це останнє фото в Instagram Олени, теж на Кіпрі

Геотегів нема, але в Москві в лютому мало б бути прохолодніше

А це сестра невістки Марченко в Туреччині

Нагадаємо, у листопаді минулого року невістка Оксани Марченко з сином показувалася десь на морі, але геотегів уникала. Самих Медведчука з Марченко бачили в листопаді 2022 в окупованій Ялті. Як відомо, у вересні минулого року Медведчука обміняли на 200 українських захисників.

Буквально за кілька днів до початку великої війни Марченко втекла до Москви і встигла пожалітися пропагандисту Миколі Баскову на ненависть українців

Син Оксани Марченко Богдан одружився з Катериною Чернишук у 23 роки у жовтні 2020-го.

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