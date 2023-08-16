Невістка Марченко засвітилася в московському бутіку в луці за 30 тисяч, а дочка пасе задніх у рейтингу тамтешнього вишу
Схоже, родина зрадників Віктора Медведчука і Оксани Марченко досі в повному складі перебуває в Москві.
На це вказує фото невістки, Катерини Марченко, яка засвітилася в московському бутіку. А також те, що донька Оксани і Віктора, Дарина досі навчається у тамтешньому виші, бо її ім'я є в рейтингу студентів.
Як відомо, Даша Медведчук у 2021 році вступила до Національного дослідницького університету "Вища школа економіки" у Москві. І з вересня має почати свій третій курс у цьому виші. Але успіхи дівчини, судячи з балів, не найкращі. Адже у рейтингу вона 228 з 255.
Тим часом дружина сина Оксани Марченко, Катерина, яка після 24 лютого ретельно приховувала своє місце перебування, необачно поставила в Telegram фото, зняте в московському бутіку.
Це помітив журналіст Максим Савчук і повідомив у своєму Facebook.
Після початку повномасштабної війни Катерина Чернишук (дівоче прізвище невістки Марченко) зробила другий Instagram, який закрила від загалу. А її сестра-близнючка досі має відкритий блог, судячи з якого живе вона не в росії, а чи то на Кіпрі, чи то в Стамбулі. Іноді дівчина постить спільні з сестрою фото.
Тож достеменно невідомо, де саме Катерина і Богдан Марченко перебувають нині - у Москві чи, може в тій самій Туреччині.
Нагадаємо, у листопаді минулого року невістка Оксани Марченко з сином показувалася десь на морі, але геотегів уникала. Самих Медведчука з Марченко бачили в листопаді 2022 в окупованій Ялті. Як відомо, у вересні минулого року Медведчука обміняли на 200 українських захисників.
Син Оксани Марченко Богдан одружився з Катериною Чернишук у 23 роки у жовтні 2020-го.
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