"Ти не даєш мені розбитися": Гресь ніжно звернулася до свого чоловіка та показала спільні фото з ним

Фото з Instagram Ярослави Гресь

Засновниця креативної агенції GresTodorchuk та екскоординаторка платформи UNITED24 Ярослава Гресь ніжно звернулася до свого коханого чоловіка Андрія Федоріва та назвала його головним подарунком на день народження.

Про це вона написала у своєму Instagram.

"За пару годин мій день народження, але головний подарунок вже тут. Тримає мене міцно-міцно, завжди обома руками, щоб не було. Це ти", - почала Ярослава.

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Вона зауважила, що Андрій є для неї головним вчителем.

"Ти навчив мене, що любов не мусить бути складною. Що любов не обов'язково має бути американською гіркою. Що в любові може бути спокійно", - сказала Гресь.

Гресь ніжно назвала свого чоловіка "головним подарунком"

Ярослава наголосила, що чоловік зізнався їй в коханні на шостий день знайомства.

"Ти навчив мене шукати ясність. В усьому. Бо якою б болісною інколи не була ясність — це запорука щастя. Ти навчив мене у всьому шукати win-win (безпрограшна гра, - ред) і навіть з тими, з ким немає про що говорити — теж win-win. Поступайся легко у всьому не принциповому, — повторюєш ти. — А якщо це принципове питання? — обурююся я. — Ти згадаєш про нього через місяць? А через рік? Не згадаєш? Значить, дрібниця. Не витрачай енергію", - додала засновниця креативної агенції.

Вона розказала, що Федорів навчив її того, що турбота проявляється у тисячах речей.

"У смс посеред робочого дня без слів, але з сердечок, в тому, щоб подати пальто, приготувати вечерю, коли бачиш, що я дуже втомлена. В тому, щоб взяти й приїхати у Львів на мій виступ, хоч в графіку немає навіть пари хвилин перепочити. 500 кілометрів туди-назад, просто щоб 2 години просидіти на приставному стільчику та усміхатися мені. Ну як? Але головне, ти навчив мене, що турбота проявляється в тому, як ти проживаєш чужий біль. Мій біль ми пройшли, тримаючись за руки. І в цьому болю ти любив мене так само сильно", - написала Ярослава.

Фото з Instagram Ярослави Гресь

"Зрештою, щодня ти вчиш мене, що таке бути разом. Разом — це проходити і погане, і хороше з відчуттям радості, що серед 8 мільярдів людей ти зустрів свою. Свою людину. І щоб не було, ти тримаєш мене міцно-міцно. Обома руками", - додала Гресь.

Бізнесвумен зазначила, що навчилася від коханого не боятися мріяти.

"Ти навчив мене не боятися мріяти, швидко діяти, ти навчив мене стрибати. І я кожного разу дивуюся, що ти знаєш, коли підхопити мене. Ти не даєш мені розбитися від невдалих рішень, марних сподівань чи невдач. Твоя сильна рука знаходить мою руку і тримає. Завжди. До мого дня народження ще 2 години. А мій головний подарунок вже тут", - підсумувала Ярослава.

Гресь подякувала чоловікові за безліч речей, ких він її навчив

Нагадаємо, Ярослава Гресь якось розповідала, як їм з чоловіком вдалося подолати кризу у стосунках, яка припала на роки повномасштабної війни в Україні.