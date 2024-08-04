"Ідеальні стосунки бувають тільки у соцмережах": Гресь після зізнання про кризу в шлюбі замилувала обіймами з чоловіком. Фото

Ярослава Гресь та її чоловік Андрій Федорів

Засновниця креативної агенції GresTodorchuk та екскоординаторка платформи UNITED24 Ярослава Гресь продовжила тему кризи у стосунках зі своїм чоловіком Андрієм Федорівим.

Учасниця майбутнього факап-стендапу Баляндраси на ТаблоID запостила спільні фото з коханим і подякувала підписникам за розуміння.

"Ми дуже зворушені підтримкою, яку отримали від вас протягом останнього тижня. Ідеальні стосунки та шлюби бувають тільки у соціальних мережах. Ну і в казках, які закінчуються фразою "жили вони довго та щасливо"", - звернулася до аудиторії Ярослава.

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Натомість, в книжці "Дар" у Едіт Егер є слова, які нам дуже відгукнулися: "часто ми одружуємося як Ромео та Джульєтта — не знаючи одне одного по-справжньому. Закохуємося в кохання. Відчуття неймовірні, але тимчасові. Коли вони марніють, ми лишаємося із невтіленими мріями, із відчуттям утрати партнера та стосунків, яких насправді і не було. Чимало стосунків, які мали шанс на порятунок, було зруйновано у відчаї. Але любов це не те, що ви відчуваєте, а те, що ви робите. Неможливо повернутися до перших днів ваших стосунків, у ті часи, коли ви ще не відчували ні люті, ні розчарування, ні самотності. Втім, існує кращий варіант. Відродження. Новий початок…". Колись один наш друг сказав, що шлюб — це бажання продовжити розмову. Поговоримо ще", - залишила допис Ярослава.

Зі своїм чинним благовірним Андрієм Федорівим Гресь виховує чотирьох дітей: спільного сина Луку, двох доньок від попереднього шлюбу Андрія (Ярину, Іванку) і доньку Катерину від її першого шлюбу.

Нагадаємо, раніше Ярослава розказувала, як вони з чоловіком подолали кризу у стосунках, яка припала на роки повномасштабного вторгнення.