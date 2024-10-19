Магучіх у паєткових мікрошортах та сукнях з оголеними плечима попозувала для осіннього Vogue
Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту, 23-річна Ярослава Магучіх знову з'явилася на сторінках українського Vogue.
Цього разу довгоногу красуню знімали в Парижі, після завершення її найкращого спортивного сезону.
Фото, на яких Ярослава позує у дизайнерських вбраннях, видання оприлюднило в Instagram.
Як відомо, дорогі бренди присутні в повсякденні Магучіх. Вона полюбляє люксові торбинки та вбрання відомих дизайнерів.
А ще спортсменка любить танцювати.
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