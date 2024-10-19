Магучіх у паєткових мікрошортах та сукнях з оголеними плечима попозувала для осіннього Vogue

ТаблоID 19 жовтня, 11:30

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту, 23-річна Ярослава Магучіх знову з'явилася на сторінках українського Vogue.

Цього разу довгоногу красуню знімали в Парижі, після завершення її найкращого спортивного сезону.

Фото, на яких Ярослава позує у дизайнерських вбраннях, видання оприлюднило в Instagram.

Ярослава Магучіх в Gucci

У коментарях під фото Магучіх пишуть, що вона легко могла б бути моделлю

Усі фото Antoine Harinthe

Магучіх у Vogue

Ярославі явно подобається зніматися для фешн-видань

Магучіх модель

Спортсменка виглядає як професійна модель

Ярослава Магучіх у Vogue ua

Як відомо, дорогі бренди присутні в повсякденні Магучіх. Вона полюбляє люксові торбинки та вбрання відомих дизайнерів.

А ще спортсменка любить танцювати.

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Магучіх
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