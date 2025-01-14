Магучіх у незвичній прикрасі на обличчі попозувала для фешн-контенту. Фото

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх не приховує свого захоплення модою та фешн-зйомкою.

На професійних фото 23-річна спортсменка виглядає як справжня модель і любить тішити своїх підписників таким контентом.

От і знову Ярослава виклала кілька нових кадрів і запитала у фоловерів, який контент їм до вподоби більше - тренувальний чи модний.

Ярослава Магучіх часто позує фотографам у стильних образах Фото Андрій Дерич

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На світлинах Магучіх позує в оригінальній прикрасі на голові та з трояндою.

Як би ви назвали цю прикрасу?

У коментарях багато хто написав, що обидві теми контенту Ярослави їм до вподоби.

Ярослава модель vs Ярослава спортсменка - а за кого голосуєте ви?

Але більше за позування Ярослава, схоже, любить танцювати. І своїми танцями частенько веселить мережу.