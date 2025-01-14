Магучіх у незвичній прикрасі на обличчі попозувала для фешн-контенту. Фото
Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх не приховує свого захоплення модою та фешн-зйомкою.
На професійних фото 23-річна спортсменка виглядає як справжня модель і любить тішити своїх підписників таким контентом.
От і знову Ярослава виклала кілька нових кадрів і запитала у фоловерів, який контент їм до вподоби більше - тренувальний чи модний.
На світлинах Магучіх позує в оригінальній прикрасі на голові та з трояндою.
У коментарях багато хто написав, що обидві теми контенту Ярослави їм до вподоби.
Але більше за позування Ярослава, схоже, любить танцювати. І своїми танцями частенько веселить мережу.
Приєднуйтесь до дискусії