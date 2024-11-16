Боса і тендітна: Магучіх у сліп-дресі знялася на стільці для ч/б фото
23-річна олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх 15 листопада отримала нагороду від Національного олімпійського комітету України "Гармонія успіху" за поєднання успішної спортивної кар’єри на міжнародному рівні з навчанням та громадською діяльністю.
Напередодні нагородження вона знялася у чуттєвій фотосесії й показала кадри шанувальникам.
На фото спортсменка позує у чорному сліп-дрес на тоненьких бретельках та боса.
"Для нас ці світлини стали спільною подорожжю у світ балансу між рішучістю й ніжністю. Ярослава для мене — це втілення цієї гармонії", - написала фотографиня Магучіх.
Нагадаємо, нещодавно Ярослава Магучіх на осінніх фото показала, як вміє поєднувати речі, аби це мало стильний вигляд.
Як відомо, Магучіх та її хлопець, спортсмен Назар Спепанов заручилися торік, однак пара поки відкладає весілля. За словами Ярослави, вони розуміють, що весілля зараз не на часі через війну.