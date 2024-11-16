Боса і тендітна: Магучіх у сліп-дресі знялася на стільці для ч/б фото

23-річна олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх 15 листопада отримала нагороду від Національного олімпійського комітету України "Гармонія успіху" за поєднання успішної спортивної кар’єри на міжнародному рівні з навчанням та громадською діяльністю.

Напередодні нагородження вона знялася у чуттєвій фотосесії й показала кадри шанувальникам.

На фото спортсменка позує у чорному сліп-дрес на тоненьких бретельках та боса.

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"Для нас ці світлини стали спільною подорожжю у світ балансу між рішучістю й ніжністю. Ярослава для мене — це втілення цієї гармонії", - написала фотографиня Магучіх.

Рося наробила й чорно-білих кадрів Фото Eliz Kulakovska

У вересні 2022 року Магучіх у синьо-жовтому луці пройшлася подіумом Нью-Йорка Фото Eliz Kulakovska

Фотографиня побачила Ярославу тендітною та ніжною Фото Eliz Kulakovska

Нагадаємо, нещодавно Ярослава Магучіх на осінніх фото показала, як вміє поєднувати речі, аби це мало стильний вигляд.

Як відомо, Магучіх та її хлопець, спортсмен Назар Спепанов заручилися торік, однак пара поки відкладає весілля. За словами Ярослави, вони розуміють, що весілля зараз не на часі через війну.