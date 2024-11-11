"Ніби з паризьких вітрин": Магучіх на осінніх фото показала, які речі любить міксувати для улюблених луків

Тамара Кудрявченко 11 листопада, 13:45

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх не приховує, що захоплюється модою та любить позувати у стильному одязі.

У своєму Instagram спортсменка поділилася новими фото в образі, який заміксувала сама, та розповіла, які речі любить поєднувати.

Ярослава Магучіх

Магучіх вирішили поділитися своїми міркуванням про осінню моду

Усі фото @dimaproshyn

"Люблю поєднувати такі речі. Масивне, важке пальто і приталену, жіночу сукню ніби з паризьких вітрин тих років. А мода восени - це взагалі щось особливе для мене, коли легкі футболки ховаються у валізи, а всі можливі шари дістаються з шафи і міксуються між собою", - зізналася Магучіх.


Магучіх у пальті і сукні

Ярослава не приховує свою любов до позування і професійних зйомок

"Вона спортсменка на неповний робочий день і модель на повний", - пишуть Ярославі у коментарях.
Ретросукня та масивне пальто виглядають на Магучіх органічно і стильно

Ретросукня та масивне пальто виглядають на Магучіх органічно і стильно

Олімпійська чемпіонка Магучіх

Дівчину завалили компліментами у коментарях

Чорно-білий чи кольоровий autumn mood?, - запитала у фоловерів Ярослава

"Чорно-білий чи кольоровий autumn mood?", - запитала у фоловерів Ярослава

Нагадаємо, Магучіх заручена з сином своєї тренерки, теж легкоатлетом Назаром Степановим. Але пара поки не поспішає з весіллям, бо вважає його не на часі.

Читайте також:

Магучіх на відпочинку з нареченим покрутилася коло нього в романтичному поцілунку. Відео

Їли, вчили румбу і вигулювали луки: Магучіх в яскравій сукні від Dolce&Gabbana розповіла про свій відпочинок із нареченим

Магучіх у яскравому бікіні попозувала у басейні для сонячних фото

Магучіх
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів