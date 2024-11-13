Магучіх розказала про дієти і секс в період змагань та про конкуренцію у стосунках з нареченим-колегою

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23-річна олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх, яка увійшла до списку лідерів УП 100, розказала про особисте життя і конкуренцію в парі.

В "Екзамені" Маші Єфросиніній спортсменка також розповіла про підготовку до змагань, зокрема про харчування і інтимне життя.

За словами Ярослави, вона не сидить на дієтах і не сильно обмежує себе у харчуванні.

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"У мене взагалі немає дієт і я не дуже до них ставлюся. Дотримуюся інтуїтивного харчування, - це коли тобі чогось хочеться, треба з'їсти. Я їм не сильно багато фастфуду, смаженого, але все одно собі дозволяю, коли прям дуже хочеться", - розповіла спортсменка.

Ярослава також пояснила, що не повинна регулярно зважуватись, однак ближче до змагань скидає зайві кіло:

"Скидаю за рахунок харчування і тренувань. Легше буде стрибати, якщо ти легше".

Магучіх відповіла на запитання Єфросиніної щодо користі і шкоди інтимного життя перед змаганнями і тренуваннями.

"Комусь не можна, комусь можна. Це все по-різному, насправді. Комусь йде, комусь не йде. Це треба пробувати перед тренуванням, наприклад. Якщо на наступний день або за два дні якісь там вправи, швидкість або ще щось ти не відчуваєш так добре, як повинно бути, то краще притриматись. А так комусь навпаки йде, що після сексу прям пре", - пояснила вона.

"В мене це залежить від періоду. В змагальний період це не виснажує", - додала Магучіх

Спортсменка розказала і про стосунки з 20-річним легкоатлетом Назаром Степановим, який є сином її тренерки. Пара заручилася ще у листопаді 2023-го, коли Ярославі було 22.

"Ми гуляємо, насолоджуємося життям. Ми разом 5 років. Цього року була річниця. Тому за ці 5 років ми зрозуміли, що хочемо крокувати разом в наше спільне майбутнє. Ми до цього готові. Назар захотів зробити мені пропозицію, він мені зробив її при батьках, коли приїхали", - пригадала спортсменка.

"Він знав, що я завжди дуже складно обираю обручки, каблучки, тому що мені складно знайти розмір. Він зробив пропозицію при батьках, для нього це було важливо. Це був такий милий момент. Хочеться повертатися в той момент", - пригадала Ярослава.

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"Ми залишаємося молодими людьми, але вже крокуємо разом. Це перші довгі серйозні стосунки. Я впевнена у своїх почуттях і він впевнений, тому це стало таким поштовхом, щоб заручитися. Таке трапляється дуже рідко, але ми вже пройшли цей шлях", - запевнила вона.

Магучіх також поміркувала про конкуренцію в їхній спортивній парі.

"Тут є таке, бо він хоче ставати ще краще. Він знає, який в мене рівень життя, що я подорожую, заробляю гроші. Він хоче теж так заробляти, шукає такі методи завжди десь щось підзаробити. Наприклад, щоб купити подарунок або каблучку мені подарувати за свої кошти. Він це шукає і це його і мотивує з одного боку, а з іншого - іноді засмучує", - розповіла Магучіх.

Наостанок Ярослава відповіла, чи є у пари думки щодо дітей.

"Дітей ще в планах немає. Насправді, в дитинстві я думала, що народжу дуже рано, десь в 22, потім в 26. Зараз мені 23, думаю, яке я дурне було", - поділилася чемпіонка.

Нагадаємо, 20-річний Назар нещодавно розповідав, як закохався в Ярославу і як покликав її заміж. Раніше Магучіх розказувала, чому вони з нареченим відкладають весілля.