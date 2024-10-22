"Не хочеться, не на часі": Магучіх пояснила, чому вони з нареченим відкладають весілля

Ярослава Магучіх та Назар Степанов із весіллям не поспішають Фото з Instagram Магучіх

Легкоатлетка Ярослава Магучіх, котра торік заручилася зі своїм хлопцем та колегою Назаром Степановим, поки що збирається залишатися в статусі нареченої.

Причина такого рішення - повномасштабна війна.

Свою позицію 23-річна олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту висловила в розмові з Oboz.ua.

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Ярослава пояснила, чому її весілля поки не на часі

"Прикро, та не можемо зараз провести церемонію весілля, бо мені дуже хотілося б одружитися в Україні, у Дніпрі, зібрати родичів, друзів. Але, на жаль, не можемо цього зробити через війну. Немає такої можливості зараз і, чесно кажучи, не хочеться, не на часі", - поділилася Ярослава.

"Хоча, з іншого боку, начебто говорять, що треба жити життя тут і зараз, адже молодий вік, самий розквіт, скажімо так. Але я розумію, що хочу зібрати на весіллі родичів, друзів, а зараз це складно, бо всі розкидані по світу. А робити церемонію за кордоном, то це буде тільки якесь жіноче весілля", - пояснила вона.

Нагадаємо, 20-річний Назар нещодавно розповідав, як закохався в Ярославу і як покликав її заміж.

Як відомо, в вересні Магучіх та Степанов їздили разом у відпустку до теплих країв.



