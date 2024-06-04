"Міс Україна Всесвіт" Ястремська в бікіні вразила 1-м місцем на конкурсі з бодібілдингу. Фото

Володарка титулу "Міс Україна Всесвіт"-2020 Єлизавета Ястремська професійно зайнялася бодібілдингом і похизувалася досягненнями в цій сфері.

В своєму Instagram 29-річна Ястремська розказала, що перемогла на Кубку України з бодібілдингу WABBA, який відбувся у Львові.

Міс здивувала новими досягненнями

"Я мріяла перемогти на Кубку України з бодібілдингу, і ця мрія стала реальністю! Я здобула перше місце та золоту медаль на Кубку України з бодібілдингу в категорії "Модель бікіні".Це було нелегко — я працювала по 4-5 годин на день у спортзалі, зранку та ввечері, щоб досягти цієї мети. Важка праця, дисципліна та віра в себе зробили це можливим", - зазначила Єлизавета.

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Впізнаєте Ястремську?

Потрібно мати залізну силу волі для такого результату

"Якщо у вас є мета та чітке бачення, куди ви хочете йти, ви можете досягти всього! Не зупиняйтеся, працюйте наполегливо, і ваші мрії здійсняться", - замотивувала міс

Нагадаємо, Ястремська оминула традиційний конкурс у 2020-му. Вона отримала корону як "Віце-Міс Україна Всесвіт"-2019, оскільки через пандемію організатори конкурсу вирішили не проводити традиційного змагання.

Раніше Єлизавета розказувала, що з дитинства вкладала енергію не лише у зовнішність, а й у знання, а ще пишалася тим, що "повністю натуральна".

До речі, у 2018-му блогерка Валерія Крук пішла заради Золота та бронзи на Кубку Києва та Чемпіонаті України з фітнесу.