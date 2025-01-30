"Вдома": Юрушева завітала до Києва та показалася в обіймах Скічка на тлі прапора

Карина Тімкова 30 січня, 14:00

Бізнеследі та дружина колишнього губернатора Черкащини Олександра Скічка Єлизавета Юрушева приїхала в Україну. І одразу ж поділилась добіркою щасливих фото з Києва.

37-річна Єлизавета показалася в обіймах коханого чоловіка на тлі прапора України.

Юрушева і Скічко в Києві

Попри стосунки на відстані, Лізі і Олександру вдається зберігати шлюб і кохання

"Вдома", — підписала кадри Єлизавета.


Єлизавета Юрушева з чоловіком Олександром Скічком

Шлюбу пари минулого вересня виповнилося 7 років

Як відомо, бізнесвумен разом із трьома дітьми, 17-річним Даніелем, 9-річною Татою і 2-річною Анною уже 2,5 роки живе в Мілані.

Востаннє Єлизавета Юрушева приїжджала до України у листопаді минулого року. Тоді вона провела цілий день у Києві та зробила романтичні фото зі Скічком.

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