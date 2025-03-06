Юрушева у тендітній сукні оголила стегна у млосній позі на стільці. Фото

Бізнеследі Єлизавета Юрушева, яка минулого року започаткувала власний модний бренд, поділилася з підписниками неопублікованими раніше фотографіями.

На кадрах, які дружина Олександра Скічка виклала в Instagram, вона позує у доволі розкутій позі на стільці в сексуальній чорній сукні з розрізами.

Вбрання 37-річної Юрушевої відкриває її ноги, прикрашені високими підборами, та стегна.

Багатодітна мама Юрушева згадала, що ще не показувала ці сексі фото в мережі Фото @natashakot

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І хоча Єлизавета часто робить професійні зйомки, подібних звабних образів в її портфоліо небагато.

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Нагадаємо, під час повномасштабної війни Юрушева з трьома дітьми живе в Мілані. Утім, вона часто навідується в Україну до чоловіка. Востаннє вона була в Києві у січні цього року.

У вересні цьогоріч Скічко із Юрушевою святкуватимуть 8-му річницю шлюбу.