Юрушева у тендітній сукні оголила стегна у млосній позі на стільці. Фото
Бізнеследі Єлизавета Юрушева, яка минулого року започаткувала власний модний бренд, поділилася з підписниками неопублікованими раніше фотографіями.
На кадрах, які дружина Олександра Скічка виклала в Instagram, вона позує у доволі розкутій позі на стільці в сексуальній чорній сукні з розрізами.
Вбрання 37-річної Юрушевої відкриває її ноги, прикрашені високими підборами, та стегна.
І хоча Єлизавета часто робить професійні зйомки, подібних звабних образів в її портфоліо небагато.
Нагадаємо, під час повномасштабної війни Юрушева з трьома дітьми живе в Мілані. Утім, вона часто навідується в Україну до чоловіка. Востаннє вона була в Києві у січні цього року.
У вересні цьогоріч Скічко із Юрушевою святкуватимуть 8-му річницю шлюбу.
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