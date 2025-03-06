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Юрушева у тендітній сукні оголила стегна у млосній позі на стільці. Фото

Тамара Кудрявченко - 6 березня, 18:10

Бізнеследі Єлизавета Юрушева, яка минулого року започаткувала власний модний бренд, поділилася з підписниками неопублікованими раніше фотографіями. 

На кадрах, які дружина Олександра Скічка виклала в Instagram, вона позує у доволі розкутій позі на стільці в сексуальній чорній сукні з розрізами.

Вбрання 37-річної Юрушевої відкриває її ноги, прикрашені високими підборами, та стегна.

Єлизавета Юрушева позує на стільці

Багатодітна мама Юрушева згадала, що ще не показувала ці сексі фото в мережі

Фото @natashakot

І хоча Єлизавета часто робить професійні зйомки, подібних звабних образів в її портфоліо небагато.

Юрушева оголила стегна на стільці

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Нагадаємо, під час повномасштабної війни Юрушева з трьома дітьми живе в Мілані. Утім, вона часто навідується в Україну до чоловіка. Востаннє вона була в Києві у січні цього року.

У вересні цьогоріч Скічко із Юрушевою святкуватимуть 8-му річницю шлюбу.

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