Найкраще рішення в моєму життя: Юрушева зворушливо привітала Скічка з 8-річчям шлюбу та згадала теплі миті. Відео

Бізнеследі Єлизавета Юрушева та ексгубернатор Черкащини (а до того шоумен) Олександр Скічко 5-го вересня відзначають 8-річчя шлюбу.

У своєму Instagram Єлизавета зібрала спільні миті у романтичному відео.

"Я тебе кохаю. Найкраще рішення мого життя — сказати тобі "так". З річницею весілля, кохання мого життя, мій найкращий друг, мій партнер у всьому, моє "все". Жодні слова ніколи не зможуть описати, наскільки глибоко я тебе кохаю. Можливо, це звучить наївно, але я справді хочу бути вічність із тобою.

Ми часто кажемо: "Я не можу жити без тебе" — але правда в тому, що можемо. Та все ж деякі рідкісні душі дарують нам крила. І ти, моє кохання, — причина, чому я літаю. Дякую, що ти мої крила, моє серце, мій дім", - зворушила Юрушева.

Схоже, подружжю точно не буває нудно

Цікаво, що кожного року Єлизавета починає вітати чоловіка з одних і тих самих слів

Подружжя багато подорожує разом, навіть під час великої війни, що не дуже подобається частині аудиторії

Олександр і Єлизавета щасливі разом в будь-яких умовах

Нагадаємо, Скічко з Юрушевою зіграли весілля в Грузії у вересні 2017-го року, але у РАГС сходили раніше.

Як відомо, подружжя виховує 10-річну Наталі та 3-річну Анну. Також у Єлизавети є старший син Даніель від попереднього шлюбу.